Indignación por hombre que intentó besar a la fuerza a la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026

Durante el tradicional desfile de La Guacherna, evento que da inicio a las principales festividades del Carnaval de Barranquilla, la Reina 2026, Michelle Char Fernández, fue víctima de una conducta inapropiada por parte de un asistente. El momento, que causó indignación, quedó registrado en varios videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En las imágenes se observa a la soberana acercarse al público que se encontraba detrás de una de las vallas de seguridad, como parte del recorrido habitual en el que las reinas saludan, bailan y comparten con los asistentes. En ese instante, un hombre que sostenía un teléfono celular se aproximó, aparentemente con la intención de tomarse una fotografía.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Hombre intentó besar a la fuerza a Michelle Char, Reina del Carnaval de Barranquilla

Según se aprecia en los registros audiovisuales, el sujeto aprovechó la cercanía para intentar besar a la reina en la boca sin su consentimiento. Además, trató de sujetarla con uno de sus brazos, lo que obligó a Michelle Char a reaccionar de forma inmediata y realizar un movimiento brusco para apartarse.



🇨🇴 | Michelle Char Fernández, Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Colombia, fue víctima de acoso mientras saludaba a sus seguidores. Un hombre aprovechó el momento para darle un beso en la boca sin su consentimiento. pic.twitter.com/DEpzKu03RD — Franchesca Castillo 🇩🇴 (@franchiscastill) February 10, 2026

Publicidad

El hecho provocó momentos de tensión en medio del desfile y obligó a la intervención de un policía que se encontraba en el lugar, quien apartó al sujeto y permitió que la reina siguiera con el recorrido. Minutos después del incidente, la reina fue vista frotándose los ojos, visiblemente afectada por lo ocurrido, mientras continuaba su paso por el desfile.

Más tarde, a través de un video publicado en TikTok, Michelle Char se refirió brevemente al episodio y aseguró que el hecho no opacó lo vivido durante la noche. En su mensaje, destacó el cariño del público y afirmó que se lleva en el corazón el apoyo recibido durante La Guacherna. "Oigan, me besaron en la boca. Pero nada opaca lo lindo de esta noche. Todo este cariño me lo llevo en el corazón".

Publicidad

La Guacherna es uno de los eventos más emblemáticos del Carnaval de Barranquilla y congrega a miles de personas cada año. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el hecho derivará en acciones legales contra el responsable.



¿Quién es Michelle Char, la Reina del Carnaval de Barranquilla?

Michelle Char Fernández es la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026 y una de las figuras jóvenes más reconocidas de la actual escena cultural de la ciudad. Nació en Barranquilla y tiene 23 años. Desde agosto de 2025 fue presentada oficialmente como soberana, convirtiéndose en la reina número 90 de una de las celebraciones culturales más importantes del país.

Desde temprana edad ha estado ligada al baile y al folclor, formándose durante varios años en la escuela de Julie de Donado y como integrante del Ballet de Barranquilla, donde permaneció cerca de una década. Antes de ser elegida reina, Michelle participó activamente en distintas expresiones del Carnaval; integró grupos como Kadanzá, la cumbiamba La Revoltosa y la comparsa Pasión Latina, y más adelante hizo parte de Fuerza Negra.

Char es diseñadora de interiores y de producto, carrera que estudió en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), en Milán, Italia; también tiene una presencia activa en redes sociales, donde habla de moda, estilo de vida y cultura. El inicio formal de su reinado se dio con la Lectura del Bando 2026, acto simbólico que marca el comienzo del Precarnaval y en el que recibió las llaves de la ciudad.

Interesados en asistir al Carnaval en Barranquilla deben tener en cuenta que este se realizará entre el 14 al 17 de febrero, y en toda la celebración estará presente la reina.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co