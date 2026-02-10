¿Nuevo diseño de pasaportes? Presidente Petro mostró primeras fotos y dijo que se presentarán pronto

Durante su más reciente consejo de ministros, el cual se llevó a cabo entre la noche del pasado lunes 9 y la tarde de este martes 10 de febrero en Montería (Córdoba), el presidente Gustavo Petro se refirió a un tema de gran interés para los colombianos. Se trata del cambio del que se ha hablado, durante mucho tiempo, sobre los pasaportes nacionales. La disputa ha sido larga, pues el mandatario desde que llegó al cargo le ha apuntado a adjudicar la fabricación de estos importantes documentos de viaje a la Imprenta Nacional.

Aunque este ajuste todavía no ha iniciado, Petro ha vuelto a referirse a este importante tema, por el cual se han suscitado múltiples controversias. En su más reciente intervención, el mandatario volvió a hablar sobre su objetivo de delegar la fabricación de tales libretas a la Imprenta Nacional de Colombia, e incluso dijo que ya contaba con lo que serían los primeros diseños del nuevo documento. Estos cambios de los que habló durante su intervención, afirma, los llevó a cabo con el fin de proteger la seguridad del software de los escrutinios en Colombia y erradicar algunas supuestas irregularidades.

Posteriormente, solicitó a mostrar por algunos segundos lo que serían los diseños del futuro pasaporte, hojeando rápidamente algunas de sus principales imágenes ante la cámara. "Pedí que la imprenta nacional estuiera al servicio. Ya tenemos el pasaporte. (...) Esto ya se va a presentar al mundo. Lo han querido sabotear porque quité uno de los mayores negocios de una empresa que tiene el software de los escrutinios en Colombia. Y he ordenado cambiarlas y nada. (...) Este va a ser nuestro pasaporte. Me dicen que va a ser el cuarto mejor del mundo por seguiridad y una serie de vainas", comentó Gustavo Petro.



El mandatario mostró con cierta rapidez algunas páginas de la carpeta que contenía los bocetos de esta credencial y dejó claro que próximamente se presentaría de manera oficial dicho diseño. Petro también afirmó que, aunque desde ya mostraba algunas pinceladas de lo que sería tal licencia, este diseño aún no se había presentado por completo y dar mayores detalles al respecto podría desencadenar en una sanción.



El nuevo pasaporte, acorde con lo revelado por Petro durante su reciente consejo de ministros, sería el cuarto mejor del mundo en materia de seguridad tecnología para evitar fraudes. "Es que nos sancionan si presento mucho el asunto, porque todavía no se ha presentado. (...) Quité la corrupción y vamos a tener el cuarto mejor del mundo", añadió.



¿Cómo sería el nuevo pasaporte para colombianos?

Por lo poco que se pudo ver en la transmisión, el nuevo pasaporte promete tener un cambio radical en su diseño. Una de las imágenes que mostró el mandatario daría cuenta de los nuevos diseños en las marcas, sellos, hologramas y demás figuras de autenticidad con las que contará el documento. Estos tendrán incluidas importantes emblemas patrios como el escudo de Colombia o la bandera nacional.

Primeras imágenes del que sería el nuevo diseño del pasaporte colombiano. - Foto: presidencia de la República

En la liberta del pasaporte, acorde con lo que se ve a simple vista, también podrían aparecer las emblemáticas mariposas amarillas del nóbel de literatura colombiano, Gabriel García Márquez, así como un mapa nacional con algunas imágenes en su interior, las cuales podrían ilustrar paisajes, pueblos o ecosistemas importantes de Colombia.

Asimismo, en otra hoja también puede identificarse cómo será el interior del pasaporte, en donde se incluye la tradicional fotografía de su protante, su información personal y, aparentemente, la tradicional foto fantasma ya incluída en el diseño de la nueva cédula de ciudadanía nacional. Por el momento, el presidente Gustavo Petro no ha dado detalles sobre la fecha en la que se revelarían los nuevos diseños ni los detalles completos del mismo.

Presidente Petro revela imágenes de lo que sería el nuevo pasaporte colombiano. - Foto: Presidencia de la República

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO