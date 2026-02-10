En vivo
COLOMBIA DECIDE 2026
DEBATE DE PRECANDIDATOS
AIDA QUILCUÉ
FRENTE FRÍO
REINA DEL CARNAVAL
LUIS DÍAZ

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila 10 de febrero de 2026: números ganadores

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila 10 de febrero de 2026: números ganadores

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila realizan este martes 10 de febrero de 2026 sus sorteos habituales, manteniendo en expectativa a miles de jugadores. Siga EN VIVO los resultados.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 10 de feb, 2026
Lotería de la Cruz Roja y Lotería del Huila
Redes sociales / Freepik

Este martes en la noche se desarrollan dos de los sorteos más tradicionales del calendario nacional. La Lotería de la Cruz Roja, reconocida por su carácter solidario, y la Lotería del Huila, que destina recursos al fortalecimiento del sistema de salud departamental, concentran la atención de apostadores en diferentes regiones del país.

Las transmisiones se realizan EN VIVO a través de Canal 1 y de las plataformas digitales oficiales de cada entidad, bajo supervisión de las autoridades competentes, garantizando transparencia en la divulgación de los resultados.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Una vez finaliza el sorteo oficial, la entidad publica la combinación ganadora del premio mayor junto con los resultados de los premios secos.

  • Número ganador: Por definir
  • Serie: Por definir

Se recomienda verificar el billete únicamente en canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

Plan de premios

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Un premio seco de $200 millones
  • Cuatro premios secos de $100 millones
  • Diez premios secos de $30 millones
  • Quince premios secos de $20 millones
  • Veinte premios secos de $10 millones

Además, el sorteo contempla premios por aproximación como número con diferente serie, tres primeras cifras, dos primeras y última cifra, tres últimas cifras, entre otras categorías.

Resultados EN VIVO de la Lotería del Huila

De manera paralela, la Lotería del Huila realiza su sorteo nocturno con un premio mayor de $2.000 millones. Tras la validación oficial, los resultados son divulgados a través de sus medios institucionales.

  • Número ganador: Por definir
  • Serie: Por definir

El sorteo se desarrolla bajo la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia

Plan de premios

Además del premio mayor, la Lotería del Huila ofrece incentivos por aproximaciones que incluyen:

  • Última cifra del número ganador: $144.578
  • Dos primeras cifras: $2.710.843
  • Dos últimas cifras: $2.710.843
  • Tres primeras cifras: $14.909.639
  • Dos primeras y última cifra: $11.295.181
  • Tres últimas cifras: $11.295.181
  • Premio mayor en cualquier orden: $5.421.687

Los montos varían según el tipo de acierto.

¿Cómo jugar y reclamar los premios?

El billete de la Lotería de la Cruz Roja tiene un valor de $15.000, dividido en tres fracciones de $5.000. Por su parte, el billete de la Lotería del Huila cuesta $12.000, fraccionado en tres partes de $4.000. Ambos pueden adquirirse en puntos autorizados y plataformas digitales oficiales.

En caso de resultar ganador, el jugador debe conservar el billete en buen estado y presentar el documento de identidad para reclamar premios mayores en las sedes correspondientes. Los valores superiores a 48 UVT están sujetos a retención, conforme a la normativa vigente.

Con los sorteos de hoy, martes 10 de febrero de 2026, la Lotería de la Cruz Roja y la del Huila mantienen viva la tradición y la ilusión de miles de colombianos que cada semana confían en la suerte.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

