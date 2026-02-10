En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DEBATE DE PRECANDIDATOS
AIDA QUILCUÉ
FRENTE FRÍO
REINA DEL CARNAVAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Primeras palabras de Aida Quilcué tras ser liberada: “Era un grupo fuertemente armado”

Primeras palabras de Aida Quilcué tras ser liberada: “Era un grupo fuertemente armado”

La senadora dijo que los hombres que la retuvieron a ella y a su grupo de seguridad “no se identificaron”, pero dio “gracias a Dios y a los espíritus” porque pudieron salir de ahí.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 10 de feb, 2026
Comparta en:
Primeras palabras de Aida Quilcué tras ser liberada: “Era un grupo fuertemente armado”
Captura de pantalla

Tras reencontrarse con su familia, la senadora Aida Quilcué entregó sus primeras declaraciones tras ser liberada por “un grupo fuertemente armado”, según dijo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La guardia indígena del departamento de Cauca fue la primera en informar que habían encontrado con vida a la congresista y a miembros de su esquema de seguridad, horas después de que su equipo denunciara que había sido secuestrada.

Últimas Noticias

  1. Senadora Aída Quilcué
    Se reportó que la senadora Aída Quilcué fue hallada sana y salva. Se está a la espera de mayores detalles. -
    Fotos: Ejército Nacional de Colombia
    COLOMBIA

    Detalles en liberación de senadora Quilcué tras presunta retención: "La metieron hacia la montaña"

  2. Rescatan a joven embarazada secuestrada, al parecer, por expareja que quería obligarla a abortar
    Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
    COLOMBIA

    Rescatan a joven embarazada secuestrada, al parecer, por expareja que quería obligarla a abortar

"La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora Aída Quilcué y sus escoltas. Todos están bien. Nuestra Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada", expresó por su parte el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en X.

El vehículo en el que se movilizaba Quilcué, que hace parte de la coalición oficialista Pacto Histórico, fue interceptado por desconocidos a la 1:30 de la tarde de este martes 10 de febrero en el páramo de Totoró, en el Cauca, zona donde son particularmente fuertes las disidencias de las FARC, según denunció el presidente Gustavo Petro.

Publicidad

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Secuestros

Cauca

Pacto Histórico

Publicidad

Publicidad

Publicidad