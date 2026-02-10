Primeras palabras de Aida Quilcué tras ser liberada: “Era un grupo fuertemente armado”

Tras reencontrarse con su familia, la senadora Aida Quilcué entregó sus primeras declaraciones tras ser liberada por “un grupo fuertemente armado”, según dijo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La guardia indígena del departamento de Cauca fue la primera en informar que habían encontrado con vida a la congresista y a miembros de su esquema de seguridad, horas después de que su equipo denunciara que había sido secuestrada.

"La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora Aída Quilcué y sus escoltas. Todos están bien. Nuestra Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada", expresó por su parte el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en X.



El vehículo en el que se movilizaba Quilcué, que hace parte de la coalición oficialista Pacto Histórico, fue interceptado por desconocidos a la 1:30 de la tarde de este martes 10 de febrero en el páramo de Totoró, en el Cauca, zona donde son particularmente fuertes las disidencias de las FARC, según denunció el presidente Gustavo Petro.



#Atención | Primer pronunciamiento de la senadora Aida Quilcué tras ser liberada. "La presión hizo que saliéramos de ahí", comentó la congresista, quien entregó algunos detalles de la retención.



Siga la señal de Noticias Caracol >>> https://t.co/26pBAR8TuV pic.twitter.com/utu06y5ECE — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 10, 2026

Publicidad

Noticia en desarrollo.