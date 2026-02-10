Ideam aclara si se acerca tercer frente frío: revelan alertas por inundaciones y crecientes súbitas

Varias regiones de Colombia han sufrido una emergencia climática en los días pasados. La situación de fuertes lluvias e inundaciones se derivó de fenómenos como el frente frío, entre otras condiciones del clima, que llevaron a precipitaciones atípicas para esta época del año. El departamento de Córdoba ha sido uno de los más afectados por las emergencias.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico para esta semana y las alertas activas por deslizamientos, hidrológicas y meteomarinas. "Durante las próximas horas sobre el territorio nacional se estima abundante nubosidad con probables lluvias de variada intensidad en sectores puntuales de las regiones Pacífica, Andina y Amazonia", se lee en un comunicado del Ideam, publicado en la mañana de este martes 10 de febrero.



"Los mayores acumulados de precipitación con lluvias de variada intensidad, incluso con probables tormentas eléctricas sectorizadas se estiman en áreas departamentales al norte y sur de Chocó, norte y oriente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, suroccidente de Santander, occidente y suroriente de Antioquia, Caldas, Risaralda, norte de Quindío y occidente de Boyacá", agregaron en el texto.



Alertas por deslizamientos, inundaciones, crecientes súbitas, viento y oleaje

De acuerdo con la información compartida por el Ideam, con corte para este martes 10 de febrero, estas son las alertas vigentes en el territorio colombiano:



Alertas por deslizamientos

En total, 402 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonia. De estos, 59 municipios están en alerta roja, destacándose los departamentos de Chocó con 13 municipios, Cauca con 11 municipios, Antioquia y Huila con 6 municipios respectivamente.



Alertas hidrológicas (por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas)

Magdalena Cauca : siete (7) rojas, cuatro (4) rojas puntuales, cuarenta y un (41) naranjas y cincuenta y siete (57) amarillas

: siete (7) rojas, cuatro (4) rojas puntuales, cuarenta y un (41) naranjas y cincuenta y siete (57) amarillas Caribe : ocho (8) rojas, dieciocho (18) naranjas y once (11) amarillas

: ocho (8) rojas, dieciocho (18) naranjas y once (11) amarillas Pacífico : nueve (9) rojas, veintiún (21) naranjas y dos (2) amarillas

: nueve (9) rojas, veintiún (21) naranjas y dos (2) amarillas Amazonas: trece (13) amarillas.

Alertas meteomarinas

Mar Caribe : Se mantuvieron dos alertas amarillas por viento y oleaje sobre el litoral Caribe colombiano norte y sur. Se escalaron a alertas naranjas por viento y oleaje sobre el litoral Caribe colombiano centro y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se estableció alerta amarilla por tiempo lluvioso sobre el litoral Caribe colombiano sur.

: Se mantuvieron dos alertas amarillas por viento y oleaje sobre el litoral Caribe colombiano norte y sur. Se escalaron a alertas naranjas por viento y oleaje sobre el litoral Caribe colombiano centro y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se estableció alerta amarilla por tiempo lluvioso sobre el litoral Caribe colombiano sur. Océano Pacífico: Se mantuvieron las dos alertas amarillas por viento y oleaje sobre la cuenca del Pacífico colombiano norte y sur. Se mantuvieron las tres alertas amarillas por tiempo lluvioso sobre la cuenca del Pacífico colombiano.

¿Se acerca un tercer frente frío a Colombia?

Ghisliane Echeverry, la directora del Ideam, habló en Blu Radio e hizo aclaraciones sobre los frentes fríos que han impactado el clima de algunas regiones de Colombia. La funcionaria dijo que si hay un frente frío que viene desde el hemisferio norte hacia el sur del continente, pero aclaró que "ya este frente está saliendo de la zona de incidencia y no esperamos que tenga ningún impacto significativo sobre el territorio nacional".

Echeverry dijo que un frente frío es una masa de aire frío que viene del norte global. "Se va desplazando. Es usual en épocas del invierno del hemisferio norte. Lo inusual con estos frentes ha sido la intensidad, la baja de temperaturas que han ocasionado (...) Regularmente se dispersan, se disipan, pierden fuerza... lo que no ocurrió esta vez. El frente estaba muy frío, era una gran masa de aire, estaba bastante grande con mucho impacto, descendió bastante y causó los impactos que tuvimos en Colombia", aseguró.

Las lluvias en Colombia no solo se debieron a los dos frentes fríos que alcanzaron una zona de incidencia, si no que también se debe a otros factores y condiciones del clima. "Esperaríamos que en las últimas semanas de febrero tengamos unas condiciones más de acuerdo a los históricos climatológicos, es decir, con menos precipitaciones", comentó la funcionaria.



Pronóstico del clima para los próximos días

Miércoles 11 de febrero

Para el miércoles 11 de febrero, el Ideam señala un aumento de la nubosidad y de las lluvias a partir del mediodía y durante la noche en varias regiones. Se esperan precipitaciones en sectores del norte del Caribe, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, el Eje Cafetero, la región Pacífica y el oriente de la Amazonia. En departamentos como La Guajira, Bolívar, Sucre, Norte de Santander, Tolima y Huila podrían presentarse lloviznas dispersas, mientras que en el resto del país continuarían las condiciones secas.



Jueves 12 de febrero

El jueves 12 de febrero podría marcar un punto de transición, con un aumento más generalizado de las lluvias. De acuerdo con el Ideam, las precipitaciones se concentrarían en áreas de las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazonia, incluyendo departamentos como Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca, Nariño y Amazonas. En contraste, otras zonas del país mantendrían tiempo seco con cielos parcialmente nublados. En el Archipiélago de San Andrés, se prevén lluvias de corta duración a lo largo del día.



Viernes 13 de febrero

Finalmente, para el viernes 13 de febrero se anticipa un incremento significativo de las lluvias en amplias zonas de las regiones Andina, Pacífica y Amazonia, así como en el sur del Caribe. El Ideam advierte la posibilidad de acumulados elevados en departamentos como Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca, Caquetá y Putumayo. También podrían presentarse lloviznas en sectores de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Meta, Vichada y Guainía. En el Caribe insular, las lluvias serían ligeras y ocasionales.

