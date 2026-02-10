Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 10 de febrero de 2026: números ganadores

La Lotería de la Cruz Roja cumple esta noche con su cita tradicional de los martes, consolidándose como uno de los sorteos más representativos y solidarios de Colombia. Además de ofrecer premios millonarios, este juego destina sus recursos al fortalecimiento de programas humanitarios, atención en salud y respuesta a emergencias lideradas por la Cruz Roja Colombiana.



El sorteo se desarrolla bajo supervisión oficial y se transmite EN VIVO a partir de las 10:55 p.m. por Canal 1 y a través de las plataformas digitales autorizadas. La transmisión permite a los apostadores conocer en tiempo real la combinación ganadora y garantiza transparencia en todo el proceso.



Resultados EN VIVO de la Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 10 de febrero de 2026

Una vez finaliza la extracción oficial, la entidad publica los resultados correspondientes al premio mayor y a los incentivos secundarios.



Número ganador: Por definir

Por definir Serie: Por definir

Se recomienda verificar siempre la información en los canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

Para esta jornada, la Lotería de la Cruz Roja ofrece un atractivo plan de premios que amplía las oportunidades de ganar:



Premio mayor: $10.000 millones

Un premio seco de $200 millones

Cuatro premios secos de $100 millones

Diez premios secos de $30 millones

Quince premios secos de $20 millones

Veinte premios secos de $10 millones

Además, el sorteo contempla premios por aproximación que reconocen distintas combinaciones de cifras.



Premios por aproximación

Los jugadores también pueden resultar favorecidos en las siguientes categorías:



Número ganador con diferente serie

Tres primeras cifras

Dos primeras y última cifra

Tres últimas cifras

Dos primeras cifras

Dos últimas cifras

Última cifra

Estas modalidades permiten obtener premios aun sin acertar el número completo con serie.



¿Cómo jugar y reclamar premios?

El billete completo tiene un valor de $15.000, dividido en tres fracciones de $5.000 cada una. Los jugadores pueden adquirirlo en puntos de venta autorizados en todo el país o mediante plataformas digitales habilitadas.

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete en perfecto estado. Para premios mayores, el cobro debe realizarse en la sede principal de la Lotería de la Cruz Roja en Bogotá, presentando el documento de identidad y el billete original. Los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes, de acuerdo con la normativa colombiana.

Con el sorteo de hoy, martes 10 de febrero de 2026, la Lotería de la Cruz Roja reafirma su carácter solidario y mantiene viva la ilusión de miles de apostadores que esperan que la suerte esté de su lado.



