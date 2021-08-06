Noticias Caracol Yuri Buenaventura
Yuri Buenaventura
-
Yuri Buenaventura recuerda uno de sus momentos más difíciles viviendo en las calles de París
"Le dije a Dios: ya no aguanto más", recordó el cantante Yuri Buenaventura uno de los días que pensó en terminar con todo.
-
Yuri Buenaventura y un gran concierto benéfico en el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo
La salsa del maestro Yuri Buenaventura será puesta a disposición de la fundación Cirec, que ayuda a la rehabilitación de personas con problemas físicos. Prográmese para este jueves a las ocho de la noche.
-
Yuri Buenaventura, Alejandro Santamaría y Pitizion, artistas invitados a la gala de Titanes Caracol
Con canciones como ‘El guerrero’ se rendirá sentido homenaje a las historias de personas luchadoras y solidarias que ponen un granito de arena para cambiar el país.