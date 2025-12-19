Nicolás Petro seguirá en libertad: “No se evidencia de qué forma pueda obstruir la justicia”

Nicolás Petro continuará en libertad. Así lo decidió el juez Jorge Alberto Ortiz, quien decidió “no imponer medida de aseguramiento alguna” en su contra, es decir, que no será enviado a prisión ni se le impondrá casa por cárcel.

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro enfrenta un proceso por presuntas irregularidades en dos contratos entre la fundación Conciencia Social y la Gobernación del Atlántico, cuando era diputado, con lo que se habría beneficiado económicamente.

Por este caso fue imputado por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, celebración indebida de contratos, falso testimonio y tráfico de influencias.



Los argumentos del juez para no dictar medida de aseguramiento contra Nicolás Petro

De acuerdo con el juez, con las “incertidumbres” en el proceso contra el exdiputado del Atlántico, “que son más que las certezas, mal puede inferirse que la libertad del señor Nicolás Petro represente un peligro para la justicia o para la investigación”.



Al enumerar las razones por las que tomaba la decisión, dijo que “no se evidencia de qué forma en concreto Nicolás Petro pueda obstruir la justicia, cuando ya se ha recaudado y está en custodia de la Fiscalía la mayoría o totalidad de los elementos probatorios, por lo menos los más importantes”.



Aunque recalcó que los delitos imputados contra él “son muy graves”, señaló que “no se observa cómo en el día de hoy, en la posición que se encuentra el señor Nicolás Petro, pueda constituirse en un peligro para la sociedad o que esté proclive a la comisión de conductas delictivas”.

Sostuvo que “nada impide a Nicolás Petro salir del país” y “no la ha hecho ni lo ha intentado hacer”, recordando el otro proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que enfrenta el exfuncionario, quien fue incluido en la Lista Clinton junto a su padre y Verónica Alcocer.

Según Nicolás Petro, la fiscal Lucy Laborde, quien lleva este proceso, "en una audiencia manifestó que mi caso no tiene que ver con narcotráfico ni con la campaña presidencial", por lo que consideró "injusto" haber sido incluido en la Lista Clinton,

Entretanto, el juez de Barranquilla dijo durante la diligencia que hay una “inexistencia, por lo menos en este momento procesal, de un riesgo latente, cierto y real de fuga, de reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”.

La Fiscalía General de la Nación apeló la decisión y se resolverá en segunda instancia si Nicolás Petro sigue libre o es enviado a prisión.

