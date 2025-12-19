En vivo
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Gobierno declarará emergencia económica tras archivo de ley de financiamiento por $16 billones

Gobierno declarará emergencia económica tras archivo de ley de financiamiento por $16 billones

El ministro de Hacienda dijo que se deben “tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios que equilibren el presupuesto aprobado por el mismo Congreso”.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 19 de dic, 2025
Ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas -
Colprensa

