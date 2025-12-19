Gobierno declarará emergencia económica tras archivo de ley de financiamiento por $16 billones

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, anunció que será declarada la emergencia económica y que en las próximas horas se presentará el texto y los decretos reglamentarios para la medida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El funcionario dio la noticia tras la última reunión del Banco de la República, en la que el Emisor decidió por mayoría mantener inalterada la tasa de interés (9,25%).

“La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva mantiene una postura cautelosa de la política monetaria que reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta”, señaló el Banco de la República, precisando que “la no aprobación de la Ley de Financiamiento demanda del Gobierno Nacional acciones que contribuyan a equilibrar el Presupuesto General de la Nación en 2026”.



Las razones del Gobierno para la emergencia económica

Según el Ministerio de Hacienda, la decisión “responde a la crítica situación económica, agravada con el archivo de la ley de financiamiento (reforma tributaria) el pasado 9 de diciembre en la tercera sesión conjunta de las Comisiones Económicas del Congreso”. (Lea también: Presidente Petro reacciona al hundimiento de reforma tributaria: "Consecuencias imprevisibles")



El ministro Ávila, en rueda de prensa, dijo que “eso obliga al Gobierno a tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios que equilibren el presupuesto aprobado por el mismo Congreso y eso obliga a que el Gobierno tome medidas para poder enfrentar esta circunstancia. Entre ellas estamos terminando de concretar una alternativa de declaración de emergencia económica con la cual pretendemos que esos recursos que no ha sido posible recurrir a ellos para equilibrar el presupuesto, va a ser necesario lograrlos a través de medidas acompañadas de la declaración de emergencia económica”.



La ley de financiamiento buscaba recaudar 16 billones de pesos para cubrir el déficit fiscal y garantizar la financiación del Presupuesto General de la Nación para 2026, según el Gobierno nacional.

Publicidad

El ministro de Hacienda señaló que el hundimiento del proyecto generó “un hueco fiscal significativo, lo que obligó a buscar mecanismos alternativos para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de programas sociales contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”.



“No cumple las condiciones que la Constitución colombiana ordena”: analista

En diálogo con Noticias Caracol en vivo, el analista económico Germán Machado dijo que este decreto de emergencia económica “no servirá para solucionar el problema de fondo y es una emergencia que no sabemos exactamente de todos los impuestos que va a poner”, aunque sería “similar a la ponencia de la ley de financiamiento que el Congreso archivó, por considerarla inconveniente, sino además para las perspectivas económicas del país”.

El experto manifestó que si se aprobara la declaratoria, habría impuesto al patrimonio y sobretasa al sector financiero, y para la clase media habría IVA en los licores, aumento en impuesto al consumo, IVA para los vehículos híbridos y aumento de descuentos para ingresos salariales e impuesto para las importaciones de menos de 200 dólares.

Publicidad

Añadió que para que decretar la emergencia económica “debemos tener un hecho sobreviniente, una historia que no se viera venir, algo inesperado, algo sorpresivo, una crisis que uno no pudiera haber previsto” y “la verdad es que varios analistas económicos hemos venido diciendo que esto iba a suceder, de manera que esto de sorpresivo no tiene nada”.

Por lo tanto, agregó, “no cumple las condiciones que la Constitución colombiana ordena para declarar un estado de emergencia económica”.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS CARACOL