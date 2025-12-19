En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATAQUE EN AGUACHICA
ZULMA GUZMÁN
EE. UU. SOBRE COLOMBIA
NOVENA DÍA 4
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / El nuevo idioma que tendrían que aprender estudiantes de colegios públicos desde 2026

El nuevo idioma que tendrían que aprender estudiantes de colegios públicos desde 2026

El Ministerio de Educación Nacional, junto con aliados internacionales, implementará un nuevo programa en colegios oficiales de Colombia para fortalecer las competencias en idiomas extranjeros.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
El nuevo idioma que tendrían que aprender estudiantes de colegios públicos desde 2026
Nueva materia en todos los colegios públicos de Colombia desde 2026. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad