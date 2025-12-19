El nuevo idioma que tendrían que aprender estudiantes de colegios públicos desde 2026

El sistema educativo público en Colombia se prepara para un cambio significativo en su pénsum académico. A partir de los próximos años, y con proyección hacia 2026, miles de estudiantes de colegios oficiales comenzarán a recibir clases de alemán como parte de su formación escolar. Esta transformación será posible gracias a un Memorando de Entendimiento firmado entre el Ministerio de Educación Nacional, la Embajada de la República Federal de Alemania y el Goethe-Institut.

El acuerdo "busca organizar y poner en marcha un programa conjunto para que los estudiantes de establecimientos educativos públicos aprendan alemán con estándares internacionales, con acompañamiento técnico, académico y cultural de Alemania. Con esta alianza, Colombia da un paso decisivo hacia la internacionalización de la educación, abriendo nuevas puertas para que los estudiantes y docentes puedan acceder a becas, programas de intercambio, formación docente y oportunidades laborales", indicó la entidad en un comunicado.

El nuevo idioma que cambiaría el plan de estudios en colegios públicos de Colombia

El acuerdo del Ministerio de Educación establece un marco de cooperación para fortalecer la enseñanza del alemán en establecimientos educativos públicos, con el objetivo de ampliar las competencias lingüísticas de niñas, niños y jóvenes en distintas regiones del país. Según informó el Ministerio, el programa se desarrollará bajo estándares internacionales y contará con acompañamiento técnico, académico y cultural por parte de las instituciones alemanas.

Desde la cartera de Educación se explicó que esta iniciativa hace parte de una "estrategia de internacionalización de la educación pública", que busca ofrecer a los estudiantes herramientas adicionales para su desarrollo académico y profesional. El aprendizaje de un nuevo idioma, distinto al inglés, permitirá a los jóvenes acceder a mayores oportunidades en educación superior, programas de intercambio y, a largo plazo, en el mercado laboral.



¿Cómo se llevará a cabo este programa en colegios públicos?

El Memorando de Entendimiento no implica compromisos financieros directos entre las partes, pero sí define responsabilidades claras para cada entidad involucrada. La Embajada de Alemania tendrá a su cargo facilitar el diálogo y la articulación diplomática, además de promover la cooperación bilateral en el ámbito educativo. Por su parte, el Goethe-Institut aportará su experiencia en la enseñanza del idioma alemán a nivel internacional, apoyando procesos de formación docente, desarrollo curricular y organización de actividades académicas y culturales.



El Ministerio de Educación Nacional será el encargado de coordinar la implementación del programa en el territorio colombiano. Para ello, trabajará de manera conjunta con las Secretarías de Educación, acompañará los procesos de formación de maestros, promoverá la adopción progresiva del alemán en los colegios públicos por medio de diferentes planes de estudio y realizará el seguimiento necesario para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados.



Para la coordinación del programa, se creará una Unidad de Coordinación integrada por representantes del Ministerio de Educación, la Embajada de Alemania y el Goethe-Institut. Este equipo se reunirá periódicamente con el fin de evaluar avances, resolver inquietudes y definir ajustes necesarios en la implementación. El objetivo es asegurar que el programa tenga un impacto real y sostenido en la educación pública.



Docentes también serían capacitados en el idioma

Uno de los puntos destacados del acuerdo es la capacitación gratuita para docentes del sector oficial. Los profesores interesados en enseñar alemán podrán acceder a procesos de formación especializada, lo que permitirá fortalecer las capacidades pedagógicas dentro de las instituciones y asegurar una enseñanza adecuada del idioma. Este componente resulta clave para garantizar la sostenibilidad del programa y su correcta aplicación en las aulas.

Además de la enseñanza del idioma, la alianza contempla el intercambio cultural como un elemento transversal. Las instituciones educativas participantes podrán vincularse a actividades, eventos y programas que acerquen a los estudiantes a la cultura, la historia y las tradiciones de Alemania. De esta manera, el aprendizaje del alemán no se limitará a un enfoque lingüístico, sino que también incluirá aspectos culturales y contextuales.

Aunque todavía no se ha definido una fecha exacta para el inicio de las clases de alemán como asignatura formal, el Ministerio indicó que el proceso será gradual y dependerá de las condiciones de cada territorio, la disponibilidad de docentes capacitados y la adaptación de los currículos escolares. En todo caso, la meta es que, hacia 2026, el idioma alemán haga parte de la oferta educativa de un número significativo de colegios públicos del país.

