Brutal secuestro en Guasca: los amarraron a un árbol y amenazaron con cortarles los dedos

Criminales engañaron a dos maestros de obra con una falsa oferta laboral en Guasca, Cundinamarca, para secuestrarlos y exigir un millonario pago a cambio de no quitarles los dedos de las manos.



El hijo de una de las víctimas le contó al Ojo de la Noche de Noticias Caracol que su “papá trabaja en el sector de la construcción. Ellos lo contactan ofreciéndole un trabajo para que fuera a cotizarlo. Cuadran una cita para que vayan a ver los trabajos que tienen que realizar y antes de llegar a la ubicación final los interceptan dos personas amenazándolos con una pistola y les quitan las pertenencias, los celulares”.

Entonces, la familia empezó a recibir fotos y mensajes amenazantes: les pedían pagar una millonaria suma si querían volver a verlos.

“Véalos enteros por última vez porque ya caminarán al lugar donde se les dará el tratamiento cada 20 minutos”, “Se pone serio o la próxima foto no les va a gustar”, “Les regalamos un video donde vea cómo se le quita un dedo”; “Ya sabe, si en 20 minutos no tiene solución, en adelante cada 20 minutos pierden un dedo”; “Se van a morir estos hps, ya nos avisaron el operativo de la fuerza pública que se está movilizando por la zona, payaso”, fueron algunos de los mensajes que los criminales enviaron desde Guasca a la familia en Bogotá.

El hijo de uno de los obreros detalló que los sujetos “me amenazaban diciendo que si no consignaba el dinero le iban a cortar un dedo cada 20 minutos, si no consignaba de a 2 millones de pesos cada 20 minutos”.

Pese al miedo, se contactó con el Gaula de la Policía para pedir ayuda.

“Vale la pena resaltar el valor que tuvo esta persona para dar comunicación oportuna a través de la línea 165 y poder nosotros activar todas nuestras capacidades”, destacó el coronel Ever Vicente Alfonso Sanabria, director del Gaula.

Fue así como desde Bogotá, y en una reunión extraordinaria, los agentes interceptaron una de las llamadas, lo que les permitió llegar a la casa en Guasca donde los ciudadanos estaban privados de la libertad. La sorpresa fue mayor cuando se dieron cuenta de que un menor de edad era quien los custodiaba y “los tenía sujetos a un árbol”, detalló el oficial.

En menos de cinco horas los hombres fueron liberados. El adolescente fue aprehendido y los hombres del Gaula continúan en la búsqueda del resto de la banda, que huyó ante el acoso de los policías.