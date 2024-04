Coronel (r) que denunció comunidad del anillo asegura que están matando a sus perros

El coronel (r) Reinaldo Alfonso Gómez Bernal vive en Nemocón, Cundinamarca, pero viajó a Bogotá, hasta la URI de La Granja, en Engativá, para denunciar el envenenamiento de sus perros, según él, por haber denunciado el caso de la comunidad del anillo de la Policía Nacional.



“Debido a mis denuncias fue que se logró la destitución del general Rodolfo Palomino y del grupo de asesores de la Policía Nacional por estar haciendo acciones ajenas al deber constitucional de la Policía Nacional”, le dijo el oficial retirado a Edward Porras, el Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

Según él, fue por “estas denuncias que yo he realizado de corrupción en la Policía Nacional, que ya son tres ocasiones en que me han envenenado los perros, han estado ingresando al sitio donde yo vivo, que es un sitio rural, y pues yo, que sea el momento para denunciar la posible agresión a mi integridad por el hecho de ser un policía honesto y estar ceñido al deber constitucional de denunciar la corrupción”.

Debido a esto, el coronel (r) llegó en la mañana del martes 9 de abril con el cuerpo de uno de sus perros, Tony, para que las autoridades encuentren al responsable de acabar con la vida de sus animalitos.

“Llevo desde las siete de la mañana tocando puertas, y afortunadamente me lo encuentro a usted, que es una persona que ayuda a visibilizar las denuncias ciudadanas y vemos acá que son, casi la una de la mañana, y no he logrado que haya una autoridad acá judicial que pueda hacer algo”, afirmó el coronel (r).

En la URI, tras un diálogo que se extendió hasta la madrugada, los funcionarios no le dieron muchas soluciones y el oficial retirado quedó desilusionado por la falta de atención en los casos relacionados con los animales.

“Aquí en Colombia, cuando se comete un delito frente a una criatura indefensa, como es una mascota, un animalito de nuestra familia, no tiene derecho y es mentira que aquí en Colombia se esté luchando por el bienestar de los animales”

El oficial (r) se fue con el cuerpo de su perrito Tony para sepultarlo en la finca, pero sin saber de qué murió. Por eso les pide a todos los entes de protección animal que regulen y cumplan las normas, para que este tipo de casos no queden en la impunidad.