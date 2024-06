Seis ladrones asaltaron en Ciudad Bolívar a dos comerciantes que llevaban $15 millones

En el barrio Madelena, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, dos comerciantes de vehículos que llevaban 15 millones de pesos fueron víctimas de seis ladrones.

Los ladrones, que se movilizaban en motos, interceptaron a los comerciantes, los golpearon, les robaron celulares, joyas y todo el dinero que llevaban en una maleta.

“Estábamos lavando los carros, nos descuidamos y nos llegaron unos tipos por detrás y nos encañonaron. Al compañero mío se le llevan el carriel con un dinero que teníamos para pagar unas obligaciones, unas joyas. Salgo corriendo, me caigo y, otras dos motos que estaban esperando tal vez la reacción, una me sigue y yo me alcanzo a meter entre los carros y me devuelvo”, narró una de las víctimas.

Y agregó: “Cuando me devuelvo, al compañero lo habían herido, le habían dado cacha en la cabeza y se le llevaron el bolso con el dinero, las joyas y los tipos salieron corriendo”.

El asalto de los ladrones fue cerca de reconocido centro comercial

Las víctimas estaban muy cerca de un reconocido centro comercial, ubicado en esa zona de la vía Villavicencio. Contaron que normalmente hacían las transacciones en la zona porque creían estar seguras.

Esperan que la Policía investigue con las cámaras de seguridad y logre capturar a los bandidos.

