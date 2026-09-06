Abelardo de la Espriella anuncia plan de ahorro de energía ante la llegada de El Niño

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aprobó dos medidas que buscan anticiparse a un posible escenario de un Fenómeno de El Niño en Colombia y reducir los riesgos para el suministro de energía en Colombia durante el verano 2026-2027. Así lo informó este domingo el presidente Abelardo de la Espriella, donde estableció dos decisiones que incluyen un esquema de incentivos y cobros asociado al consumo de los usuarios. El mandatario explicó que estas medidas hacen parte del "Plan de Energía Ya", que busca "proteger el suministro de energía de los colombianos".



¿Cuáles son las medidas aprobadas por la CREG?

La primera medida está relacionada directamente con el comportamiento del consumo de los usuarios. El mecanismo establece incentivos y cobros dependiendo de si una persona reduce o aumenta su consumo mensual frente a una meta individual. De acuerdo con lo explicado por De la Espriella, los usuarios que logren disminuir su consumo en más de un 10% frente a la meta establecida podrán recibir "un beneficio en su factura; quienes la superen en más de un 10% tendrán un cobro adicional". Sin embargo, el esquema no se aplicará de la misma manera en todas las zonas del país. Los usuarios regulados de los municipios que resultaron afectados por el terremoto estarán exentos de esta medida.

Con el Plan Energía YA nos anticipamos a El Niño para proteger el suministro de energía de los colombianos!



La CREG aprobó dos medidas fundamentales:



Primero, premiaremos el ahorro de energía. Quienes reduzcan su consumo mensual en más de un 10 % frente a su meta individual… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 6, 2026

La segunda decisión aprobada por la CREG está relacionada con la generación de energía necesaria para atender la demanda durante el próximo periodo de verano. Según explicó el mandatario, el Gobierno busca activar un mecanismo que permita "garantizar la generación térmica necesaria, cuidar desde ahora las reservas de nuestros embalses y reducir el riesgo de desabastecimiento durante el verano 2026-2027".



Caribe y Chocó, entre las regiones protegidas

Dentro de las zonas que, según el presidente, requieren especial atención están el Caribe y el Chocó. De la Espriella indicó que uno de los objetivos de las medidas es proteger a las regiones que considera más expuestas ante las condiciones que podrían presentarse durante el periodo de verano, y asimismo "evitar incrementos desbordados en el precio de la energía".

El mandatario también reconoció que algunos consumidores podrían enfrentar incrementos como consecuencia del esquema. "Puede haber incrementos para algunos usuarios, pero el precio promedio nacional será inferior al que los colombianos habrían tenido que pagar de mantener el esquema anterior". "Nos anticipamos a la crisis: ahorrar hoy es proteger la energía de Colombia mañana", concluyó.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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