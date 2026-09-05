Así será la ofensiva de De la Espriella contra el Eln tras ataques en Norte de Santander

Tres militares fallecieron como consecuencia del ataque con drones cargados con explosivos perpetrado contra un batallón del Ejército colombiano en el municipio de Ocaña, en el departamento Norte de Santander. El atentado fue perpetrado el viernes por la noche por el Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (Eln), que atacó la unidad militar de El Trapiche.

Los militares asesinados fueron identificados como el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlo Marrugo Manjarrez. El Ministerio de Defensa Nacional expresó sus condolencias y anunció que se fortalecerá la ofensiva contra el Eln en Norte de Santander.

Esa cartera informó que, como primera medida, se determinó la reestructuración, reorganización y activación de la campaña militar y policial ‘Esparta’, que tendrá su sede en Ocaña y permitirá articular las capacidades de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para enfrentar a las estructuras criminales que delinquen en esta región del país.



De otro lado, se ordenó fortalecer el bloqueo y la contención de los corredores empleados por los grupos armados ilegales para movilizar integrantes, armas, explosivos y recursos ilícitos entre el sur del Cesar y Ocaña. Entre las medidas también está la activación en ese municipio del Centro Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia Territorial (CICOT), encargado de articular, de manera conjunta, coordinada e interinstitucional, las capacidades y la información de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los demás organismos del Estado.



“Su propósito será anticipar amenazas, identificar a los responsables y orientar las operaciones de la Fuerza Pública contra las estructuras del Eln, los grupos armados organizados residuales y las demás organizaciones criminales que pretendan afectar a la población civil y a la Fuerza Pública”, señaló Mindefensa.

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Adicionalmente, se anunció que entrará en funcionamiento el Centro de Integración Judicial Territorial (CIJUT), que fortalecerá la coordinación entre la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación, especialmente en los procesos de investigación y judicialización. Esta articulación permitirá llevar ante la justicia a los responsables de los ataques y avanzar en la desarticulación de las redes de apoyo de las organizaciones criminales.

¿Qué dijo el presidente De la Espriella?

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El presidente Abelardo de la Espriella, tras las muertes de los soldados, manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y mandó un deseo de pronta recuperación a los heridos. También hizo un llamado al Eln: “Le digo con absoluta claridad: por cada policía o soldado que asesinen, haré caer sobre ustedes todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado”.

El mandatario señaló que la fuerza pública los va a perseguir, encontrar y combatir sin descanso. “Se van a arrepentir de cada colombiano que asesinen. Voy a diseñar, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal”, anotó.

Finalmente, el presidente De la Espriella anotó que acabará con el cáncer del narcoterrorismo “que durante décadas ha desangrado al Catatumbo y a Colombia”.

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