Abren investigación preliminar contra Iván Name por presuntos nexos con Los Rastrojos

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación previa en contra del actual presidente del Congreso de la República, Iván Name, por supuestos nexos con Los Rastrojos, esto tras una declaración que entregó un desmovilizado de las autodefensas.



Juan Manuel Borré Barreto, alias Pistón, desmovilizado del Bloque Córdoba de las Autodefensas, señaló que esa organización ilegal apoyó políticamente en el Atlántico a la familia Name, tanto a Iván Name como a su primo José David Name, quien también es congresista.

Por los mismos hechos, la Corte Suprema de Justicia confirmó también que desde el 27 de noviembre de 2023 se abrió una indagación preliminar en contra del senador José David Name y esta se encuentra en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda.



Con la apertura de la investigación preliminar a Iván Name, la Corte Suprema recaudará pruebas para cotejar el testimonio de alias Pistón y determinar si hay o no responsabilidad del hoy presidente del Senado en nexos con las autodefensas.