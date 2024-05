Petro considera que “todo el que marcha contra su Gobierno representa a la muerte”: Flórez

El analista político Juan Carlos Flórez hizo un balance de las marchas del 1 de mayo, a las que se sumó el presidente Gustavo Petro. Cuestionó al mandatario por la posición que tomó respecto a los ciudadanos que participaron en las marchas del 21 de abril, al “descalificar a más de la mitad de Colombia que hoy no comparte lo que él propone”.

>>> Petro y sus frases más fuertes en marchas del 1 de mayo: habló de Israel, Uribe y el M-19

Para Flórez, “es un muy mal camino el que escoge el presidente Petro de considerar que todo el que marcha contra su Gobierno representa a la muerte. A mí me parece un mensaje peligrosísimo y dañino”.

¿Sirven las marchas?

De acuerdo con el analista, “además de esta expresión en las calles, democrática, amplia, pacífica, tanto en la marcha de la oposición como ayer, hay que subrayar que el hecho de fondo que se evidencia es que aún no hay una voluntad para encontrar grandes acuerdos a los grandísimos problemas que Colombia vive y eso no le resuelven las marchas, eso lo resuelve la voluntad tanto del presidente de llegar a unos acuerdos concretos, como la voluntad de una parte de la casta política de expresar si puede llegar a acuerdos sin necesidad de ese mecanismo tan dañino de extorsión que ha existido a lo largo de décadas en el país”.

Publicidad

Añadió que “en esas circunstancias no sería posible un acuerdo, porque lo que se pretendería por parte del presidente Petro es que todo lo que él presenta sea aprobado, y eso no ocurre en ninguna democracia. Él mismo criticaba ayer, por ejemplo, al uribismo, y a Uribe los mecanismos democráticos le negaron la posibilidad de una reelección perpetua. Por supuesto, aquí hay un elemento con el que no ha podido ningún gobierno y es la existencia, por desgracia, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes de un grupo muy poderoso cuyo objetivo no es el bien del país, sino cuyo objetivo es ordeñar privilegios y ordeñar el presupuesto del Estado”.

“Petro considera que quienes se le oponen son unas fuerzas tenebrosas”

Flórez cuestionó al presidente por la forma en que se refirió sobre quienes participaron en las marchas del 21 de abril.

Publicidad

Pidió “no descalificar al contrincante. Así como en la marcha de la oposición hubo voces tremendamente dañinas que claman porque hay que sacar ya a Petro del poder, ayer el presidente Petro no dio precisamente un mensaje democrático al calificar al conjunto de las personas que marcharon hace unos días en contra de muchas de sus propuestas, como una marcha de la muerte. Eso me parece a mí una inmensa irresponsabilidad, porque es descalificar a más de la mitad de Colombia que hoy no comparte lo que el presidente propone. Es como si uno descalificara a las personas que marcharon a favor ayer del presidente Petro. No quiero utilizar ningún adjetivo porque ya implicaría una descalificación de mi parte. No habrá posibilidad de que se den acuerdos alrededor de las reformas importantes que el país necesita, si Petro considera que quienes se le oponen son unas fuerzas tenebrosas y perversas”.

“Es un muy mal camino el que escoge el presidente Petro de considerar que todo el que marcha contra su Gobierno representa a la muerte. A mí me parece un mensaje peligrosísimo y dañino. Aquí, los dos lados, el presidente y sus fuerzas y la oposición deben respetar la institucionalidad democrática. Los opositores, los más extremistas, deben dejar de hablar de la muerte del presidente o de sacarlo del poder. Y él debe seguir dejando de insistir en que todo el mundo quiere darle un golpe. No”, afirmó.

>>> Petro por marchas del 1 de mayo: "No llenamos la Plaza de Bolívar, llenamos el centro de Bogotá"

“El presidente no logra trabajar con un equipo”

Flórez también se refirió a la relación del presidente Gustavo Petro con su gabinete.

Publicidad

“A mí me preocupa que ayer el presidente Petro en el tema de cómo mejorar la gestión de su Gobierno, que no ha sido buena en la ejecución de la gran mayoría de los ministerios es completamente deficiente. El presidente no logra trabajar con un equipo. Él se relaciona con su equipo a través de una sola persona, la señora (Laura) Sarabia, de manera que él está muy aislado, se le ve cercano a la multitud, pero al mismo tiempo el presidente está aislado de sus ministros y de su equipo de Gobierno. Y frente a eso, él no hizo ninguna propuesta. De manera que quedamos en rines después de la marcha en dos aspectos claves en reconocer la legitimidad del contrincante para poder llegar a acuerdos con él, y lo segundo en reorganizar su equipo y su misma actitud de trabajo para que su Gobierno pueda producir resultados. Y eso no lo va a producir ninguna marcha por más multitudinaria y legítima que sea”.

Insistió en que “el presidente en estos ya casi dos años en el poder no ha logrado trabajar en equipo y eso se nota en que va a las regiones y descubre que sus funcionarios no están cumpliendo lo que él dijo y es que no basta con la palabra. Es decir, la palabra, por supuesto, ilusiona, la palabra motiva, la palabra da ánimos, la palabra orienta, pero cuando se gobierna y cuando se pretende introducir cambios, es necesario un trabajo disciplinado de todos los días”.

Publicidad

“Yo veo allí una debilidad muy grande del presidente Petro, que sigue teniendo el talento de seducir a las personas con su discurso a sus seguidores, pero no ha logrado organizar un sistema de trabajo que dé los resultados que los millones de personas que lo acompañaron en primera y segunda vuelta esperan de él”, concluyó.

Presidente Petro: “Les da rabia mi color de piel y que haya nacido en una humilde vivienda"

>>> Presidente Petro: “Les da rabia mi color de piel y que haya nacido en una humilde vivienda"