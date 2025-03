Así va el juicio contra Álvaro Uribe: uno de los testigos se acogió a su derecho a guardar silencio

El miércoles 5 de marzo continuará el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, investigado por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. El lunes declararon dos nuevos testigos, tras escucharse los testimonios, la semana pasada, de Iván Cepeda, Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve.

Abogado Héctor Romero se refirió a la retractación de Monsalve

El jurista fue el primero en declarar como testigo en la audiencia, ya que participó en una reunión con su cliente, Juan Guillermo Monsalve, detenido en La Picota, y Diego Cadena, quien supuestamente se presentó como abogado del expresidente. Según la investigación, en ese encuentro se le habría solicitado a Monsalve una retractación.

Inicialmente, Romero afirmó no recordar si se habló de una retractación; sin embargo, tras oír la grabación de la reunión, admitió haber escuchado el ofrecimiento.

“Lo que se estaba diciendo es que se estaba hablando de una retractación y que se iban a manipular las cosas. En ese momento Juan Guillermo iba a quedar como 78 años condenado”, expresó.

Así mismo, recordó que Cadena le ofrecía "colaboración para que las cosas se den. Yo le decía 'las cosas no se van a dar, los delitos por los cuales fue condenado Juan no están contemplados para que entre a la JEP, para qué engañamos a Juan'".

Declaró, además, que el exabogado de Uribe no hizo ofrecimientos de dinero, “el único ofrecimiento que hubo por Diego Cadena es que él ofreció la colaboración como abogado, de resto no más”.

Romero también reconoció haber llevado un reloj a la cárcel, el cual le entregó la esposa de Monsalve, pero aseguró que desconocía que fuera para grabar, en contraste con lo manifestado por Deyanira Gómez, quien declaró la semana pasada que “lo más fácil para él que era un reloj porque es normal que los presos lo puedan utilizar dentro de la cárcel y se compró el reloj espía”. El objeto costó entre 500 mil y un millón de pesos.

“A mí me utilizaron”: Enrique Pardo Hasche

El testigo, excompañero de celda de Monsalve, supuestamente también le habría pedido al exparamilitar que se retractara sobre lo dicho a Iván Cepeda. Sin embargo, el declarante se acogió a su derecho a guardar silencio y afirmó que fue utilizado.

"La víctima en estos procesos soy yo, a mí me utilizaron, me engañaron con métodos tramposos para un entrampamiento político", sostuvo. Incluso, sostuvo que la Fiscalía lo citó “para darme una serie de instrucciones sobre cómo se realizaría la audiencia de hoy. Me dijeron más o menos qué tipo de preguntas me iban a hacer y más o menos qué respuestas debía dar. La señora fiscal no estaba presente. Les pregunté qué sucedería si no asistía y me dijeron que sería traído a la fuerza. Es la razón por la que estoy acá”.

Pardo Hasche, en sus pocas respuestas, dijo no conocer a Álvaro Uribe.

Al finalizar la diligencia se informó que dos familiares del testigo estrella, Martha Monsalve Pineda y Luz Marina Pineda, madre y hermana de Juan Guillermo Monsalve, no declararon porque temen por su vida.

Reviva aquí la audiencia del lunes 3 de marzo:

¿Contradicciones de testigos?

Horas después de la audiencia, el expresidente Uribe publicó un video en X hablando sobre el tema.

"El doctor Héctor Romero dice que a él le pidieron llevar un reloj. Nunca le dijeron que era grabadora. (...) La señora Deyanira dijo todo lo contrario, que el señor sabía que era un reloj grabadora y que ella le estuvo explicando cómo usarlo", explicó. También dijo que "el doctor Romero dice que a él le pagaron honorarios por el asesoramiento a Monsalve; la señora Deyanira dijo que por llevar el reloj grabadora a la cárcel".

