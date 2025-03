EN VIVO | Reinicia juicio contra Álvaro Uribe con declaración del abogado de Héctor Romero

Continúa el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo estrella del proceso, declaró durante dos días.

Esta semana empezarán a rendir testimonio nuevos testigos, entre los que se escuchará a Héctor Romero, Enrique Pardo Hasche, Martha Monsalve, Luz Marina Pineda y Luz Mireya López Ramírez.

Declaración de Héctor Romero

El primero en pasar al estrado fue el abogado de Monsalve, Héctor Romero, quien le dio los relojes al exparamilitar y en su declaración mencionó la reunión que tuvo Diego Cadena, exabogado de Uribe, con su cliente en la cárcel. Manifestó que le explicó a su defendido las consecuencias legales que traería retractarse de algo que, sostuvo, desconocía había dicho el testigo estrella en el caso.

Romero contó que Cadena “decía que necesitaba ese documento, tenía que presentarle ante la Corte en el recurso de apelación que iba a presentar. Le manifesté a él que esa prueba no iba a ser tenida en cuenta por la Corte porque no había sido objeto de contradicción en el proceso”.

“Yo le dije que no podía decirle si firmar o no firmar el documento, porque no conocía qué era lo que había dicho con anterioridad para firmar un documento de esos. Que necesita conocer exactamente qué era para dar mi opinión como abogado. Debe tener cuidado que usted va a hacer un documento sobre algo que usted dijo, hay estos punibles y la Fiscalía lo puede investigar”, explicó al respecto.

Negó haber escuchado que le ofrecieran dádivas a Monsalve, pero recordó que Cadena le comentaba "si usted necesita colaboración para que las cosas se den. Yo le decía 'las cosas no se van a a dar, los delitos por los cuales fue condenado Juan no están contemplados para que entre a la JEP, para qué engañamos a Juan'".

Según él, al salir del penal, Cadena se ofreció a llevarlo. Negó haber visto con anterioridad al jurista.

Abogado Héctor Romero declara en juicio contra Álvaro Uribe - Captura de pantalla

El jurista dijo que después se enteró "de que el reloj que yo le llevé era grabadora y con eso hizo la grabación". Aceptó llevar el dispositivo que le dio Deyanira Gómez "porque no vi nada de malo en llevar un reloj a un detenido".

Reacción de Iván Cepeda al testimonio de Monsalve

El senador, víctima en el caso, expresó que el exparamilitar “dijo que el expresidente Uribe y su hermano Santiago están inocultablemente involucrados en el surgimiento de un grupo paramilitar que sembró el terror en una población del nordeste antioqueño, en Providencia, y que practicó el narcotráfico, masacres contra la población y todo esto con la complicidad del entonces gobernador Álvaro Uribe, que dijo que en efecto había enviado tropas oficiales para socorrer, como lo había denunciado Monsalve, a personas pertenecientes a un grupo paramilitar”.

No obstante, durante el juicio Monsalve admitió que no conoció al exsenador de la misma forma en que lo hizo con su hermano Santiago. Mencionó que lo vio dos veces en una campaña. Sin embargo, afirmó que el exmandatario llegó para lo de la Cooperativa León XIII a San José de Luz en dos ocasiones. “Estábamos porque él iba a estar ahí”, detalló.

Entretanto, la defensa del expresidente instauró una tutela contra la jueza Sandra Heredia por presunta vulneración de derechos de su cliente. Así mismo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá concedió la impugnación de tutela que presentó Jaime Granados.

Por su parte, Uribe cuestionó a la fiscal del caso, Marlene Orjuela Rodríguez. "Me parece que hay una asimetría. Al señor magistrado Riaño del Tribunal de Bogotá le aceptaron un impedimento porque su esposa o compañera había sido nombrada por el señor Montealegre. Llama mucho la atención que ante circunstancias más que iguales, en este caso no se acepta el impedimento de la señora fiscal cuando ha aparecido ese nombramiento del señor Montealegre", manifestó.