Astrid Rodríguez renuncia al Ministerio del Deporte luego de que Colombia perdiera los Panamericanos

La ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, presentó este jueves, 15 de febrero de 2024, la renuncia a su cargo. En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, la funcionaria hizo un repaso de sus acciones frente a esta cartera, pero en ninguno de los párrafos se refirió a la pérdida de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027.



"Teniendo en cuenta nuestra conversación de semanas anteriores, reitero mi deseo de dirimir del cargo de ministra del Deporte a partir del día 15 de febrero de 2024, cargo al cual fui nombrada bajo Decreto Presidencial No. 0319 de 2023", señala Astrid Rodríguez en la misiva.

La ministra Astrid Rodríguez no alcanzó ni a cumplir un año al frente de la cartera del Deporte y una de las polémicas más fuertes se levantó a inicios de enero, cuando se conoció que la organización Panam Sports le retiraba a Barranquilla, Colombia, la sede de los Juegos Panamericanos 2027 por cuenta de incumplimientos económicos del contrato.

“Cerca de cumplir un año al frente de esta cartera tan importante para la salud física y mental de los colombianos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que usted me brindó, no solo a mí como persona, sino al gremio de los maestros y de los educadores físicos. Sin su visión, no hubiese sido nunca posible que profesionales de este ramo ocupáramos tan distinguida posición”, subrayó la hasta hoy ministra del Deporte.

Justamente, por su presunta responsabilidad en la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027, el 16 de enero laProcuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la ministra Astrid Rodríguezy congresistas buscaban una moción de censura.

“El organismo de control buscará determinar si por las actuaciones adelantadas por Astrid Bibiana Rodríguez Cortés se materializó un posible detrimento del patrimonio público”, indicó el Ministerio Público.

En su carta de renuncia, Astrid Rodríguez puntualizó: “respetado presidente, como usted lo sabe, mi única motivación para atender el generoso llamado que me hizo para ser parte de su equipo de trabajo fue la de contribuir a la implementación de su Plan Nacional de Desarrollo, por ello, enuncié los elementos más destacados que dentro del sector deporte se articulan a la consolidación de su gobierno. En ese sentido, solo me movió la convicción de que estamos ante un momento histórico de innegable trascendencia para la sociedad colombiana”.