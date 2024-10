Petro inauguró Zona Verde de la COP16: “Somos el tercer país más poderoso en biodiversidad”

En el Bulevar del río, en Cali, se dio apertura este lunes a la Zona Verde de la COP16, la cumbre de biodiversidad más importante del planeta que reúne a representantes de 196 país y cerca de 23.000 visitantes, allí se presentó el presidente Gustavo Petro.

>>> También puede leer: Presidente Petro, en Noticias Caracol: habla de compra de cultivos de coca y la COP16

El primer mandatario estuvo en la ceremonia de apertura y dio un discurso de 35 minutos en el que resaltó la riqueza natural de Colombia, criticó la minería ilegal y cómo las industrias extranjeras están quemando la selva amazónica.

"Petro, amigo, el pueblo está contigo”, vitorearon los asistentes a la inauguración de la Zona Verde, al saludo del presidente Gustavo Petro, cuando iniciaba su intervención.

Publicidad

El presidente Petro destacó las extensas zonas de selva que posee Colombia y lo importantes que son en la preservación de ecosistemas propicios para las nuevas generaciones.

“No se sabe en el mundo que, bajando hasta el mar Pacífico, hay una enorme selva en donde encontramos la zona más biodiversa del mundo, ya no medida en extensión sino medida en metro cuadrado. Encontrarán más vida que en ningún otro lugar del planeta Tierra. No se encuentra en la Tierra un lugar con tanta diversidad”, comentó el jefe de Estado.

Publicidad

Para Petro uno de los problemas de las diferentes versiones de la COP que se han desarrollado durante años es que "nos hemos quedado platicando, hay dos tiempos diferentes y contradictorios, la sensación amarga de salir de cada conferencia de las partes sin que haya salido nada concreto o a veces a medio hacer".

El presidente recordó que Colombia es el "tercer país más poderoso del planeta en biodiversidad" y a su vez "somos también el tercer país más desigual socialmente del mundo”. Y para él, los tres principales problemas del país son "la capital de Colombia sin agua, la quema de la selva amazónica y la desaparición por evaporación debido al calor del río Amazonas y la minería ilegal".

Petro dijo que la minería ilegal es la causante de la sequía en varios ríos de Colombia

Sobre este último apartado, Petro se despachó contra las manos criminales que han acabado con gran parte del medio ambiente y aseguró que "todos los ríos del Pacífico se están destruyendo a través de la minería ilegal, de la mano de unos codiciosos que, con retroexcavadores, sin importar ni el agua, ni el pez, ni el niño que se queda sin el agua, ni la población que se queda sin el agua, destruyen la base de la vida solo para sacar unos kilos de oro y venderlo clandestinamente y con esos kilos de oro comprarse tres fusiles y dispararle al prójimo".

Según el presidente, “algo está pasando en el planeta para que Bogotá se quede sin agua, para que la selva amazónica se queme y para que los ríos del Pacífico se destruyan. Nos están quitando la base misma de la vida en nuestra propia Colombia, el país de la belleza, la tercera potencia mundial de biodiversidad”.

Publicidad

"Industrias de Estados Unidos, Europa y China expulsan gas carbónico": Petro en la COP16

Una de las problemáticas de Colombia, Petro la ha asociado a la producción extranjera que no es amigable con el medio ambiente.

“La selva amazónica se quema porque las chimeneas de las industrias de los Estados Unidos, Europa y China siguen expulsando gas carbónico. Se echa veneno a la atmósfera y se mata la esponja que lo pudiera absorber”, mencionó.

Publicidad

En ese panorama, aseguró que aunque muchos esperan un milagro de los ricos del mundo, eso no va a suceder y las acciones deben tomarse por iniciativa propia para evitar perder los recursos naturales.

“A veces pensamos que es un invento mágico que el propietario de Facebook o el de Microsoft nos va a traer como antes los sacerdotes nos podían traer los milagros de la virgen. Pero no, esos milagros no van a pasar (...) Esa generación que nace hoy verá los tiempos del final de la especie humana en una catástrofe que no quiero ni imaginarme y que ya comenzamos a vivir”, subrayó.

Lo más importante de esta COP16, para Petro es "que ha reunido pueblos del mundo, pueblos de Colombia, es la COP de la gente, no de la burocracia (...) Hay que detener la codicia que es la gran causante de la crisis climática del mundo y por tanto de la vida planetaria. Esto no es solo con gobiernos, es con pueblos".

Noticia en desarrollo.