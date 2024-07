Canciller Luis Gilberto Murillo habló de los “obstáculos” para implementar acuerdo de paz

Se llevará a cabo una trascendental reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Uno de los temas centrales tiene que ver con el acuerdo de paz con las extintas FARC, pues el gobierno presentará un parte de lo que se ha implementado hasta el momento.

Luis Gilberto Murillo, ministro de Relaciones Exteriores, planteó en las últimas horas que existen obstáculos en la implementación de lo que se firmó en La Habana.

“Es importante resaltar que cada 3 meses el gobierno colombiano responde al informe que presenta el representante del señor secretario general de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad, pues es un informe de la misión de verificación que se tiene del proceso. El Consejo de Seguridad ha dado un respaldo unánime estos años a la construcción de paz en Colombia haciendo la verificación de la implementación del acuerdo, pero también apoyando algunos aspectos de la paz total, como lo que tiene que ver con la negociación con el ELN”, recalcó Murillo.

Según el canciller, “en este informe, por primera vez, el presidente de la República va a presentar una evaluación de los últimos 8 años y esa evaluación lo que indica son dos aspectos principales: obviamente, este gobierno es el que más ha avanzado en la implementación del acuerdo de paz en las condiciones actuales, pero la implementación necesita resignificarse, porque hay obstáculos estructurales que no permiten que el acuerdo se pueda implementar de manera completa y oportuna. La transformación del territorio que plantea el acuerdo no se ha dado, no se ha dado la reforma rural integral, no se ha avanzado en debida medida. Obviamente los desafíos tienen que ver con la verdad judicial completa. Eso requiere de algunas transformaciones estructurales para poder avanzar”.

El canciller Gilberto Murillo manifestó que el contexto del conflicto armado en el país cambió también: “Antes de la firma del acuerdo de paz de 2016, no se tenía a la población campesina como una población sujeta a derecho o lo que tiene que ver como los elementos de la violencia urbana, que tampoco se han incorporado y que estuvieron asociados al estallido social”.

¿Cuáles son los "obstáculos" del acuerdo de paz?

Según Luis Gilberto Murillo, la implementación del acuerdo de paz de 2016 “debe ser la base para la implementación de la política de paz total en este momento. Es lo que el presidente va a presentar en el Consejo de Seguridad”.

El funcionario indicó que los obstáculos tienen que ver con lo presupuestal, pues “no se tienen los recursos previstos y lo robustos que tienen que ser esos recursos”.

Asimismo, habló de “obstáculos jurídicos, legales, que se tienen que revisar. Algunos obstáculos tienen que ver con la manera en que opera el sistema judicial. Eso lo vamos a revisar conjuntamente. Vamos a establecer los obstáculos de manera precisa para poder presentar un plan de choque para acelerar la implementación, también presentar una propuesta de ajustes que tiene que ver con lo institucional, jurídico, legal y la asignación de recursos”.

