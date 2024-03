Con constituyente, “Petro podría perpetuarse en el poder y disolver el Congreso": oposición

No solo la oposición ha reaccionado a la propuesta del presidente de Gustavo Petro de una constituyente para reformar seis puntos de la Carta Magna. Desde la coalición, grupo que apoya al mandatario, le piden al mandatario que insista con el gran acuerdo nacional.



Esa ha sido la postura del senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien expresó que sigue “siendo partidario de la propuesta hecha por el propio presidente de buscar un acuerdo nacional. Yo creo que se debe perseverar y esta es mi invitación al presidente, a que se persevere en ese esfuerzo. Y creo que él puede tejer esa concertación tan imperativa”.

Aunque el presidente ha dicho que su propuesta solo busca reformar seis aspectos de la Carta Magna, Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, explica que “la Asamblea Constituyente está hecha para cambiar la Constitución. El presidente en los seis puntos ha propuesto una reforma a la Constitución del 91, incluso ha dicho que no se está cumpliendo, no se está aplicando. Pues para eso no se requiere una Asamblea Constituyente, se requieren unos actos legislativos que reformen la Constitución y eso lo tiene que hacer en el Congreso”.

La congresista Clara López, del Pacto Histórico, recordó que en Colombia hubo “dos explosiones sociales, una en el 2019 y una en el 2021, una pandemia en la que todo el mundo salió a decir ‘sí, necesitamos hacer cambios fundamentales, transformaciones’, y todo sigue igual. Aquí lo que hace falta de fondo es un acuerdo que se refleje en la normatividad, porque la normatividad está estructurada para que todo siga igual”.



Críticas de la oposición a propuesta de Petro sobre constituyente

El senador David Luna, de Cambio Radical, manifestó que “más allá de las arandelas que le quiere montar (Petro), obviamente lo que busca es establecer la posibilidad de reelegirse, de perpetuarse en el poder. Colombianos, despertemos. El presidente Petro, lamentablemente, no está actuando como un demócrata”.

Para Miguel Uribe, del Centro Democrático, “la Asamblea Nacional Constituyente que propone Gustavo Petro es inconveniente, no resuelve los problemas del país y, además, genera el riesgo de la perpetuación de Gustavo Petro y sus aliados en el poder. Podría llegar incluso a disolver el Congreso”.



¿Reformar la justicia a través de una constituyente?

No ha caído muy bien esta propuesta del presidente Gustavo Petro, entre otras cosas, porque ya hay una comisión convocada de 34 expertos para dicho objetivo.

Jaime Arrubla, ex presidente de la Corte Suprema, señala que los cambios que propone el presidente no necesitan de esta figura.

“Parece bastante etérea. En primer lugar, porque para acercar la justicia al ciudadano no hay que reformar la Constitución. En segundo lugar, porque para buscar la verdad en la red, si es que no se está dando, tampoco hace falta reformar la Constitución. Y en tercer lugar, porque para que los fiscales no se metan en política, pues tampoco habría que reformar la Constitución; si mucho, para cambiar la forma en que se elige el fiscal, pero para eso no se necesitaría una constituyente”, aseguró.

“En lo que hace la justicia es inadmisible estos atentados contra la independencia y la autonomía judicial. Todo jefe del Estado, todo presidente de la República, sabe en una democracia que un baluarte de la misma es precisamente una justicia que pueda servir como contrapeso y que se le respete en todos los escenarios y frente a todas las decisiones que adopte”, expresó por su parte Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia.

El analista Pedro Viveros señaló que “no le veo sentido a que ahora proponga que en una eventual idea constituyente este factor sea esencial, si lo puede tramitar dentro del marco de la actual Constitución, como ya lo propuso su ministro de Justicia, el doctor Néstor Osuna, en aquella comisión que está trabajando desde el mes de diciembre del año pasado”.

De momento, la comisión de los 34 expertos trabaja en salas por temas separados para entregar las sugerencias al gobierno de lo que ellos consideran se debe reformar en la justicia.