Constituyente que propuso Petro: unos piden “abrazarla” y otros dicen que “no hay espacio” para ella

A propósito de la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre una Asamblea Nacional Constituyente, ha sido una cascada de reacciones las que se han generado, tanto de la coalición de gobierno como de la oposición y otros sectores.



Las voces a favor y en contra de la propuesta de Petro en convocar una constituyente

Los ecos a la propuesta del presidente Petro han llegado desde diferentes sectores del Congreso. Miembros de partidos como Alianza Verde, Centro Democrático, Partido de la U, Cambio Radical y Conservador han rechazado esta idea y piden el tiempo prudente en el Legislativo para debatir las reformas sociales.

“No hay espacio político y social en el país para una constituyente. La del 91 se construyó en concordia, en un momento de armonía entre los sectores diferentes. Yo lamento que el presidente Petro haya renunciado a gobernar, que él no quiere encontrarle solución a los problemas del país, sino azuzar, agitar y dividir a la sociedad”, reclamó Angélica Lozano, senadora del Partido Alianza Verde.

“Debería el presidente decirle al país cuál es el fin, si quiere revocar el Congreso para imponer las reformas sociales, si quiere la reelección. Yo creo que hay una institucionalidad que hay que respetar”, acotó Víctor Salcedo, representante a la Cámara por el Partido de la U.



Pero, por el otro lado, partidos de la coalición del Pacto Histórico defienden la postura del presidente Petro y piden abrazar las propuestas del cambio, al ver la necesidad de una transformación en instituciones, según ellos, "ancladas en el poder".

“Yo sigo creyendo en que es posible un acuerdo nacional en el que, a través de un diálogo y una concertación, nos pongamos de acuerdo los colombianos en cómo resolver los problemas del país”, comentó el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda.

“Yo apoyo la constituyente que está proponiendo el presidente Petro. El Congreso de la República no está reconociendo que más de 11 millones de colombianos le dieron el voto al presidente. Más de 11 millones de colombianos estuvieron de acuerdo con una reforma a la salud, una reforma laboral, una reforma pensional. Invito a los colombianos a abrazar este esfuerzo”, agregó Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

Las veces que el presidente Gustavo Petro ha dicho “no” a una constituyente

Una de ellas fue en el debate final de Noticias Caracol para las elecciones presidenciales del 2022, el 27 de mayo, dos días antes de la primera vuelta presidencial. El entonces candidato Petro indicó que no convocaría a una constituyente, en las preguntas de sí y no. También señaló que no buscaría una reelección ni apoyaría un referendo si sus propuestas no eran aprobadas por el Congreso de la República.



Y otra fue para las elecciones en el 2018, para entonces con Antanas Mockus y Claudia López, el candidato a la Presidencia de la República Gustavo Petro firmó en mármol lo que ellos denominaron como "Los diez mandamientos", que no eran otra cosa que las 10 promesas que supuestamente cumplirían si conseguían vencer en las urnas.



En ellas, el mandamiento número dos decía “No convocaré a una Asamblea Constituyente”.