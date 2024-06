Gobierno dice que no retirará reforma a la educación y Pacto Histórico critica el proyecto

La ministra de Educación, Aurora Vergara, recibió duras críticas en el Congreso de la República, provenientes incluso del propio Pacto Histórico. El Gobierno nacional anunció que seguirá impulsando la reforma a la educación, la cual ha generado el paro de maestros de Fecode.

>>> Le puede interesar: Reforma a la educación: desde el mismo Pacto Histórico hay reparos al proyecto

La ministra llegó hasta la Comisión Sexta del Senado para un debate sobre la situación en la Universidad Nacional, pero poco o nada se habló del tema porque todo el debate giró en torno a la ley estatutaria de educación.

¿El Pacto Histórico está contra la reforma?

Sandra Jaimes, profesora y senadora del Pacto Histórico, le dijo a la ministra que la iniciativa es inconveniente y considera que la enmienda lograda en la Comisión Primera del Senado no recoge el espíritu del proyecto.

Publicidad

La ministra Vergara se defendió y defendió lo que pasó en la Comisión Primera del Senado. Además, anunció que el proyecto no se va a retirar. La funcionaria invitó a todos los sectores, incluido Fecode, a hacer parte de la mesa que se realizará para aplicar cambios a la ponencia en último debate.

“No por ello podemos permitir que se cruce una línea roja. Aquí no se trata de mirar qué se puede y qué no se puede. Estamos en un momento donde se está privatizando la educación pública y este proyecto de ley no puede continuar en trámite. Ese no es el ideario progresista ni fue el compromiso de nuestro presidente Gustavo Petro con el magisterio colombiano, ni con los niños ni con los jóvenes de este país”, manifestó la senadora Sandra Jaimes.

Publicidad

Por su parte, la ministra Aurora Vergara dijo que no están "estableciendo ninguna salida rotunda ni radical. Quisiera ser muy clara y enfática con eso porque el Gobierno nacional ha sido respetuoso de los procesos de diálogo y movilización. Entonces, lo que hemos planteado es que nuestra invitación en este momento es a la construcción de consensos”.

¿Qué pide Fecode?

Los maestros piden que se evalúe tres artículos de la ley estatutaria: la evaluación docente, que la educación terciaria no sea un derecho fundamental y que la financiación de la educación superior sea prioritariamente pública.

El senador por el Cambio Radical David Luna indicó que “debe tenerse en cuenta el resultado de los niños en sus pruebas para saber si ellos mejoraron o empeoraron. Si un maestro hace bien su tarea, pues los niños tienen también la posibilidad de mejorar sus respuestas y resultados”.

El senador por la Alianza Verde Ariel Ávila dijo que, “si no hay infraestructura adecuada, si no tenemos alimentación ni transporte, pues los niños no van a poder aprender por más que haya genios. Esas son diferentes posiciones, pero no es que se elimine la evaluación. Se deja la que existe y se excluye lo de las pruebas saber".

Publicidad

>>> Vea más: Reforma a la educación fue aprobada en penúltimo debate: ¿qué ajustes le hicieron?