De la Espriella se pronuncia tras jornada de protestas y dijo que "fueron pacíficas en un 98%"

Finalizó la jornada de protestas en contra del gobierno de Abelardo de la Espriella y convocadas por la oposición. El jefe de Estado dio un balance a través de sus redes sociales de cómo trascurrieron las movilizaciones de ciudadanos durante el 14 de octubre e informó que el 98 % de las manifestaciones fueron pacíficas.

En un video publicado en sus redes sociales, De la Espriella dijo que “las manifestaciones de hoy fueron pacíficas en un 98 %; la gran mayoría de participantes ejercieron su derecho de protestar de manera pacífica, como corresponde. Si así lo hacen, bien pueden hacerlo todos los días. El Gobierno no tiene problema con la marcha pacífica”.



Seis capturas durante manifestaciones en Colombia, según De la Espriella

Agregó Abelardo de la Espriella que “solamente en seis puntos debió intervenir el Esmad (Undmo): dos en Bogotá, dos en Ibagué, uno en Popayán y uno en Medellín. Pequeñas revueltas. Tan pronto llegaba el Esmad se perdían todos. La mayor afluencia hoy fue de 62.000 personas… las marchas pacíficas siempre serán bienvenidas, pero habrá cero tolerancia contra el terrorismo urbano, contra el caos y la violencia. No lo vamos a permitir y estamos preparados con todas las capacidades y miembros de la Fuerza Pública que están dispuestos a defender la libertad, la institucionalidad y la democracia”.

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En cuanto a capturas que se presentaron durante la jornada de protestas contra el gobierno de Abelardo de la Espriella, él mismo explicó que “tuvimos seis: tres en Montería, una en Pasto y dos en Ibagué porque estas personas fueron capturadas en flagrancia cuando cometían actos vandálicos”.



Finalmente, De la Espriella agradeció “a nuestros miembros de la Fuerza Pública, que hoy han demostrado gran compromiso y heroísmo”.



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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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