Defensa de Karen Manrique, implicada en escándalo de UNGRD, afirma que “no hubo ningún contrato”

Andrés Garzón, abogado defensor de la representante a la Cámara Karen Manrique, una de las congresistas vinculadas con el escándalo de la UNGRD, aseguró al salir de la indagatoria a la que fue citada su cliente en la Corte Suprema de Justicia, que ella “actuó debidamente autorizada por la ley” y, por ahora, guardará silencio. “Claramente no se está escondiendo nada”, añadió.

A Olmedo López “se le denunció por decir mentiras”

Karen Manrique supuestamente coordinaba a los congresistas, fue al despacho de Olmedo López cuando era director de la UNGRD y habría ido con personas de Arauca para pedir la ejecución de recursos. Así mismo, le habría reclamado al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre los contratos.

“Las reuniones son legítimas”, dijo el abogado de la representante respecto a parte de estos señalamientos, subrayando que “no hay ningún tipo de ilegalidad en estas actuaciones”.

“Ya se demostrará en el curso de la investigación que no se cometió ningún delito y que las actuaciones de la representante Karen Manrique estuvieron apegadas a la ley”, añadió.

Sobre Olmedo López, Garzón recordó que “él ha hecho uso de su derecho a guardar silencio para no declarar en este expediente y no ser interrogado por los abogados. Todo lo que ha dicho por fuera será elemento de juicio para el país”.

Es por eso que “una de las peticiones de Karen, además de solicitar la suspensión, fue que se llamara a declarar a todos los servidores públicos que tuvieron que ver con eso y además, a personas que estuvieron presentes en reuniones con el señor Olmedo López para desmentir todo lo que ha dicho”, reveló. Agregó que a “él se le denunció por decir mentiras. Él dijo que Karen Manrique había ejecutado una hoja, que después Sneyder Pinilla manifestó que la había hecho él. Una contradicción inexcusable”.

¿Cuándo hablará Karen Manrique ante la Corte Suprema de Justicia?

“Guardará silencio la representante, hasta tanto no conozca las sindicaciones que se le hacen. Sin embargo, aquí no hubo ningún contrato, no se desembolsó un peso, ni hay ningún dinero embolatado para el país”, dijo el abogado Garzón.

“Para esta situación, la representante Karen Manrique actuó debidamente autorizada por la ley”, insistió el defensor, quien reiteró que “en razón a que no conocemos de manera detallada esas nuevas sindicaciones ni las sindicaciones de Olmedo López, que se ha negado a declarar en la sala de instrucción, se guardó silencio. Sin embargo, se dejó claro que en el momento en que se conozca toda la sindicación, la representante Karen Manrique va a hacer su pronunciamiento en indagatoria”.

“Haremos la aparición en la indagatoria y explicaremos la actuación de la representante”, repitió.

Además, afirmó que su defendida “ha sido objeto de amenazas por parte de grupos al margen de la ley en razón a que consideran que hace parte de una estructura presuntamente ilegal, lo cual es falso y pone en peligro a su familia y a todo su entorno”.

Poco después de salir de la diligencia, se conoció que tanto la representante Karen Manrique como el congresista Wadith Manzur, también mencionado en el escándalo de la UNGRD, renunciaron a la comisión interparlamentario de crédito público.

Representante Wadith Manzur, vinculado con en el escándalo de la UNGRD - Catalina Olaya/Colprensa

Manzur renunció la semana pasada y la renuncia de Manrique fue notificada en la mañana de este lunes 2 de diciembre. Eran los únicos dos congresistas que no habían sido remplazados, ya que se habían negado a renunciar pese a que el periodo en esta comisión es de un año.

