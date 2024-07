Efraín Cepeda asegura que no habrá fast track para los proyectos del gobierno Petro

El nuevo presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, se reunió con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y hablaron, entre otras cosas, de la figura del fast track, propuesta por el presidente Gustavo Petro.

¿De qué hablaron Efraín Cepeda y Juan Fernando Cristo?

Cepeda, en entrevista con Noticias Caracol, dijo que el fast track no es aplicable: “Creo que el ministro Cristo estuvo de acuerdo en que no se puede perder el tiempo ahora porque necesita un acto legislativo, que durará un año en trámite. No habrá fast track, de acuerdo con la conversación que tuvimos anoche”.

En cuanto a las reformas que pretende el Gobierno Nacional, el presidente del Senado dijo que, por ejemplo, con el ministro habló de la reforma a los servicios públicos y que a él le parece “un tema bastante delicado que habrá que revisar de fondo”

Por otra parte, el funcionario afirmó que se tocó el tema del sistema penal acusatorio: “Creo que viene con consensos de las cortes. La miraremos y podría tener un trámite legislativo más rápido”.

Efraín Cepeda aseguró que el ministro Cristo le expresó que no habrá ley estatutaria de educación.

¿Habrá reforma tributaria en el Congreso?

Además, dijo que le preocupa “una especie de reforma tributaria. El Gobierno primero tiene que ejecutar lo que tiene. El año pasado fue el peor de los últimos 20 años en ejecución presupuestal. Entonces, hay que ejecutar esos recursos que están en las fiducias, los bancos, y llevarlos a los ciudadanos. Creo que más que reforma tributaria se requiere un recorte en el gasto. Ya se hizo uno de 20 billones de pesos y creo que hay que avanzar en otro. El espacio para una reforma tributaria no lo estoy viendo en el Senado”.

Por último, el presidente del Senado concluyó que la región Caribe no aguanta más el costo de las facturas de energía eléctrica y que ese fue uno de los temas que tocó con el ministro Juan Fernando Cristo.

