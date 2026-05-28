¿A quién acudir si detecto alguna irregularidad en un puesto de votación el día de elecciones?

En medio de las elecciones presidenciales, donde se elige presidente y vicepresidente, millones de personas pasan por los puestos de votación en todo el país. Es una jornada donde participan jurados, funcionarios y ciudadanos, y donde pueden aparecer dudas o situaciones fuera de lo normal.



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En estos procesos no todo se queda en votar. También existe la posibilidad de que cualquier persona detecte hechos que no cuadran: presión a votantes, compra de votos, problemas en las mesas o movimientos extraños. En esos casos, hay rutas claras para reportar lo que está pasando.



¿Qué hacer si detecto hechos inusuales en mi puesto de votación?

Si la situación ocurre en el lugar de votación, lo primero es acudir a quienes están encargados del proceso en ese punto:



Jurados de votación, que son los responsables directos de la mesa

Funcionarios de la Registraduría que coordinan la jornada

Además, dentro del puesto suele haber lo que se conoce como mesa de justicia, donde participan entidades como Fiscalía y Ministerio Público. Estas autoridades reciben denuncias o reportes sobre irregularidades durante la jornada. Esto permite dejar constancia inmediata de lo ocurrido y activar rutas rápidas dentro del proceso electoral.



El canal clave para delitos electorales: URIEL

Cuando ya no se trata solo de algo inusual, sino de un posible delito electoral, el canal principal es otro. Se trata de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL). Según el Ministerio del Interior, esta unidad se encarga de:



Recibir denuncias por irregularidades

Hacer seguimiento a los casos

Trasladar la información a las entidades que investigan

URIEL hace parte de un sistema donde participan varias instituciones, como la Registraduría, la Fiscalía y la Policía, para atender lo que pase en elecciones.



Qué tipo de situaciones se deben denunciar

El Ministerio del Interior señala varios hechos que deben ser reportados, entre ellos:



Presión para votar por alguien

Compra o venta de votos

Suplantación de votantes

Alteración de resultados

Retención de cédulas

Todos estos se consideran delitos electorales y deben reportarse por los canales oficiales.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA



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