Abelardo de la Espriella, el "outsider" que quiere llegar a la Presidencia de Colombia

Abelardo de la Espriella nació el 31 de julio de 1978 en Bogotá. En un reportaje para Los Informantes, de Caracol Televisión, dijo que sus genes, su sangre y su verdad están en Montería. Es el segundo de tres hermanos, cuyo padre es el magistrado Abelardo de la Espriella Juris y de la abogada María Eugenia Otero.



A los 10 años participó en un programa del canal Telecaribe. En el podcast Entre Líneas, el candidato le dijo a Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, que lo suyo eran los negocios.



¿Qué estudió Abelardo de la Espriella?

Fue bachiller del colegio La Salle en Montería y en el año de 1994 viajó a Bogotá para estudiar derecho en la Universidad Sergio Arboleda.

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Se especializó en ciencias penales en la Universidad Externado de Colombia y en derecho administrativo en la Universidad del Rosario. A los 24 años, De la Espriella creó la firma de abogados De la Espriella Lawyers Enterprise y en el 2006, en el proceso de paz del gobierno de Álvaro Uribe con las autodefensas, lideró la fundación Iniciativas por la Paz Fipaz.

Como litigante se visibilizó al asumir procesos de la parapolítica. Primero con la representante a la Cámara, Rocío Arias, que luego de aceptar cargos por concierto para Delinquir, pagó 45 meses de prisión. También defendió a Leonora Pineda, que pagó 7 años de cárcel.



El paso de Abelardo de la Espriella como abogado de DMG

De la Espriella fue defensor de David Murcia Guzmán, el responsable de DMG Holding, una organización que, se dice, estafó a más de 200.000 ahorradores en un sistema piramidal.



En 2016 también defendió al expresidente de la Corte, Jorge Pretel, en un caso por conclusión o inducir a pagar un dinero a cambio de algo. En diciembre de 2019, la Corte condenó a Pretel a 6 años de prisión.



Uno de los casos por los que más se le cuestiona a Abelardo de la Espriella es la defensa por unos 4 años del empresario de Barranquilla y hombre cercano a Nicolás Maduro, Alex Saab.

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Muchos de sus clientes son mediáticos. Representó a la modelo Natalia París en 2008 por una mención que hizo Madame Rochy en un libro. También representó a la actriz Sara Corrales. Defendió a Dania Londoño, una mujer que destapó uno de los escándalos internacionales más sonados con miembros del servicio secreto de los Estados Unidos en un hotel de Cartagena.

En una tercera línea jurídica de las PR asumió casos penales como el asesinato de Rosa Elvira Cely en el Parque Nacional, en Bogotá, en el año 2012. Su agresor, Javier Velasco Velázquez, fue condenado a 48 años de prisión por múltiples delitos.

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De la Espriella también representó a Natalia Ponce y el hombre que atacó a Natalia con ácido fue condenado a 21 años de prisión.



Abelardo de la Espriella y su acercamiento a la música

A los 40 años, el hoy candidato decidió hacer pública su pasión por la música y su talento como tenor. Así nació su primer álbum ‘De mi alma italiana’ y dos años después grabó ‘Navegante’ con temas de ópera y clásicos universales.

En cuanto a su candidatura, en 2019 Abelardo de la Espriella dijo en Los Informantes que se metería a la política “en un caso extremo de extrema necesidad para salvar el país. Que, por ejemplo, la izquierda radical se quiera tomar este país. Ahí sí van a tener en mí un guerrero incansable”.

En sus últimas actuaciones como litigante de la estrella defendió al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Como empresario, además de su firma de abogados, ha manejado por lo menos cinco empresas. El candidato creó De la Espriella Style, una marca de ropa masculina de lujo. Con el tiempo incursionó en las bebidas y así nació su vino y su ron.

Otro de sus negocios es el gastronómico y con Silvestre Dangón y Gilberto Santa Rosa crearon Místico en Miami. Tiene un programa de becas para jóvenes vulnerables en la Universidad Sergio Arboleda de Barranquilla y hace unos meses puso sus intereses en el sector inmobiliario.

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En julio de 2025 hizo pública su intención de ser candidato presidencial. El 3 de noviembre logró llenar el Movistar Arena. Su movimiento es Defensores de la patria, pero finalmente obtuvo el aval y respaldo del movimiento de Salvación Nacional, el cual dirige Enrique Gómez.



Propuestas de Abelardo de la Espriella

Entre sus propuestas están, entre otras, la de reducir el Estado un 40%, un plan de choque para mejorar la crisis de la salud en Colombia y la reactivación de empresas como Ecopetrol.

Abelardo de la Espriella nunca ha desempeñado un cargo público, pero, dice, promete rodearse de los mejores, entregar el poder en 4 años y gobernar para los que voten y no voten por él.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

