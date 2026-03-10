Abelardo de la Espriella anuncia al exministro José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció quién será su fórmula vicepresidencial. Se trata del economista bogotano José Manuel Restrepo, quien fue ministro de Hacienda y ministro de Comercio, Industria y Turismo durante el gobierno del expresidente Iván Duque. En la actualidad, Restrepo es rector de la Universidad EIA, en Envigado, Antioquia. "Así será el gobierno del Tigre: uno conformado por los mejores, sin amiguismos ni cálculos políticos; un gobierno diseñado para hacer realidad el sueño de convertir a Colombia en un País Milagro", escribió De la Espriella al hacer el anuncio.

El abogado y candidato presidencial afirmó que "Colombia necesita un liderazgo fuerte y decidido que construya consensos en las diferencias, y un gobierno pulcro, experto, académico e impoluto" y describió a su fórmula vicepresidencial como "un académico reputado, economista excelso, exministro muy bien calificado y técnico excepcional". También dijo que desde hace muchos años admira y respeta a Restrepo porque "es un hombre brillante, de familia, honesto, intachable, práctico y humilde".



El anuncio -que se esperaba para el jueves de esta semana, pero de manera sorpresiva se adelantó- lo hizo en un video que difundió en sus redes sociales. De la Espriella aparece en el video acompañado de Restrepo. "Bienvenido al equipo, qué placer y qué honor contar contigo para salvar y reconstruir a Colombia", le dice el abogado a su fórmula, quien a su turno le responde: "Para recuperar la esperanza, para construir consensos con quienes piensan distinto y para inyectarle experiencia, madurez y conocimiento a esta apuesta por el futuro del país".



José Manuel Restrepo es especialista en finanzas de la Universidad del Rosario. En su hoja de vida se destacan una maestría en Economía de London School of Economics, una especialización en Alta Gerencia del Inalde y también que es doctor en Dirección de Instituciones de Educación Superior en la Universidad de Bath desde 2015. Antes de llegar a ser funcionario público, Restrepo fue rector de la Universidad del Rosario, luego de haberlo sido también en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y de la Fundación Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá (Uniempresarial).

En su paso por el gobierno de Duque, Restrepo era cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuando inició la pandemia del covid-19. En ese cargo estuvo hasta mayo de 2021, cuando pasó a ser ministo de Hacienda, en reemplazo de Alberto Carrasquilla, quien habìa renunciado luego de la caída de la reforma tributaria que había propuesto y que desencadenó el estallido social de 2021 en el país.

Esta semana, en una columna de opinión publicada en el diario El País, Restrepo habló de los resultados de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas del domingo. Y también se refirió a la primera vuelta presidencial, que tendrá lugar el 31 de mayo. "Para ser absolutamente franco, esta elección (las del pasado domingo) poco o nada define ese escenario. Está demostrado que muchas personas votan por una orilla al congreso y tranquilamente por la contraria a presidencia, y el poder de la maquinaria es infinitamente más débil en las presidenciales. En este caso priman mucho más las emociones y la opinión, y los candidatos deberán generarlas. Viene entonces la prueba ácida de las propuestas y de la empatía con el electorado y con las regiones", escribió.

Y en El Heraldo, escribió: "Fiel a lo expresado en mi libro Al Borde de la Esperanza, me niego a “tirar la toalla” e invito a todos a dar la batalla, a “gastarse su liderazgo” para alertar sobre los riesgos de la “necrofilia política” que destruye estructuralmente el país y que nos tiene dentro de los peores datos del mundo en desempleo, inflación, déficit fiscal, endeudamiento, crecimiento, inversión privada, inseguridad, entre otros".

