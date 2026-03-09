Abelardo de la Espriella: “Si Paloma Valencia pasa a la segunda vuelta, yo le cargo la maleta"

Las consultas entre partidos celebradas este domingo en Colombia para escoger tres candidatos presidenciales arrojaron luces sobre las elecciones del próximo 31 de mayo, pero está por verse si los ganadores tendrán fuerza suficiente para dar la vuelta a un tablero que dominan, según encuestas, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, de Salvación Nacional.

La gran ganadora fue Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, quien se alzó como la triunfadora en la Gran Consulta por Colombia, que disputó con otros ocho candidatos de la derecha y que acaparó la mayor cantidad de votos de las tres consultas.



En esta consulta, Valencia recibió 3,2 millones de votos, equivalentes al 55,1 por ciento, según el preconteo del 99 por ciento de las mesas divulgado por la Registraduría nacional, lo que la ubica como una contendiente importante de cara a la primera vuelta presidencial. "Haré honor a ese voto, trabajaré con entusiasmo, disciplina, honradez, como lo he hecho siempre, pero con una esperanza renacida... cada voto es una semilla en mi corazón que anhelo que germine. Ganaremos la Presidencia de la República juntos. Avanzaremos hacia una Colombia justa, donde nadie sea invisible, donde todos los dolores importen, donde nos enriquezcamos económicamente, y dejemos atrás todas las pobrezas, y podamos volver a pescar de noche", indicó este domingo tras su triunfo.



"A partir de hoy esto se replantea por completo": Abelardo de la Espriella

A propósito de la victoria de Paloma Valencia y su arrasador triunfo en la consulta, el candidato Abelardo de la Espriella, quien también aglutina votos de la derecha y se muestra como uno de los contendientes fuertes de cara a los comicios presidenciales, habló en Blu Radio de su lectura sobre estas votaciones, señalando que la votación es muy buena.



“Lo de la doctora Paloma y el Centro Democrático es muy bueno, esa es la democracia, pero esto apenas comienza hoy. Yo no estaba en el tarjetón”, señaló e insistió que ese partido es un “aliado natural”.

Para De la Espriella, existen los votos para ganarle a Cepeda e insistió que la campaña se inicia hoy, un día después de las elecciones legislativas y de consultas. Añadió que, desde Salvación Nacional, partido que lo apoyó, lograron cuatro escaños en el Senado y dos curules en Cámara en Bogotá. “Eso es épico teniendo en cuenta que se ahogaron una cantidad de pesos pesados del Congreso”, señaló.

“A partir de hoy esto se replantea por completo. Voy a inscribir mi candidatura en Cali en la plaza de toros y voy a anunciar su fórmula vicepresidencial”, aseguró.

En la entrevista con Blu Radio, De la Espriella señaló que nunca ha atacado ni ofendido a Paloma Valencia ni al expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático y a quien considera como “un padre”. Añadió que los “únicos enemigos son Iván Cepeda y Gustavo Petro”.

Insistió que para él es importante cuidar la relación con el Centro Democrático y añadió que hay votos para vencer a Cepeda. En este contexto, manifestó: “Si Paloma pasa a la segunda vuelta, yo le cargo la maleta; y si yo paso a la segunda, estoy seguro de que ella se une conmigo”.

