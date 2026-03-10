Así quedaría asignación de curules en la Cámara de Representantes por Antioquia, Valle y Atlántico

El Pacto Histórico y el Centro Democrático demostraron en las urnas que son los partidos colombianos con mayor caudal electoral al obtener los mejores resultados en las votaciones para el Senado y la Cámara de Representantes. (Le recomendamos leer: Abelardo de la Espriella anuncia al exministro José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial)



¿Cómo quedaría en Antioquia?

En el caso de Antioquia, que entrega 17 curules para la Cámara, el partido Centro Democrático fue el más votado con 742.902 votos, según el preconteo de la Registraduría. Lo siguen el Pacto Histórico, con 394.081; Creemos, con 285.354; el partido Liberal, con 223.870; y el partido Conservador, con 203.995 votos.

Así las cosas, de acuerdo con las proyecciones que deja el preconteo, esta sería la asignación de curules en la Cámara por Antioquia:



Centro Democrático: 7 curules

Pacto Histórico: 3 curules

Creemos: 2 curules

Partido Liberal: 2 curules

Partido Conservador: 2 curules

Coalición Cambio Radical, U, Oxígeno y Salvación Nacional: 1 curul

¿Cómo quedaría en Valle?

En el caso del Valle, con 13 curules, el Pacto Histórico fue el más votado en Cámara de Representantes con 589.949 votos. Le siguen el partido de la U, con 273.993 votos; el Centro Democrático con 186.592; y Coalición Liberal Colombia Renaciente, con 147.238 votos.

De esta manera, esta sería la posible asignación de curules.



Pacto Histórico: 6 curules

Partido de la U: 2 curules

Centro Democrático: 2 curules

Partido Liberal: 1 curules

Coalición Cambio Radical -Alma: 1 curul

Ahora Colombia: 1 curul

¿Cómo quedaría en Atlántico?

En el Atlántico, con siete curules en disputa en la Cámara de Representantes, el partido Cambio Radical fue el más votado, con 327.370 votos; seguido por el Pacto Histórico, con 269.814; partido Liberal, con 196.117; y partido Conservador, con 84.921.



De esta manera, así quedaría la posible asignación de curules para esa corporación en el Atlántico:



Cambio Radical: 3 curules

Pacto Histórico: 2 curules

Partido Liberal: 2 curules

Mónica Pachón, analista de la Universidad de los Andes, dijo que en las votaciones de la Cámara de Representantes les fue muy bien tanto al Pacto Histórico como al Centro Democrático, mientras que los partidos tradicionales, como Conservador y Liberal, de la U o Cambio Radical, tienen algunas coaliciones con las cuales no se sabe qué puede pasar.

“Muchos de estos partidos, que es un fenómeno preocupante de la política colombiana, no tienen candidato presidencial, entonces se declaran en libertad y hemos visto cómo personas que han sido electas han cantado su voto para uno u otro lugar. Realmente, esta idea de los partidos y un programan en el Congreso de la República no se cumple. Hay mucha incertidumbre para las elecciones presidenciales”, detalló.

