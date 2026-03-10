En vivo
Abelardo de la Espriella habla de su fórmula vicepresidencial y lo que viene en su campaña

El abogado anunció al académico y exministro José Manuel Restrepo para ser su compañero de fórmula.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 10 de mar, 2026
José Manuel Restrepo, académico y exministro del gobierno de Iván Duque, será el compañero de fórmula del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria. En entrevista con Noticias Caracol, el abogado entegó detalles de esa elección y confirmó que el aterrizaje del economista a su campaña se concretó durante la noche de este lunes en una cena. Allí le hizo la propuesta formal y Restrepo aceptó. "Veníamos conversando hace un tiempo ya, desde un primer momento, cuando pensé en esta candidatura y la anuncié el 16 de julio de 2025, tuve perfectamente claro que en medio de esta coyuntura económica tan compleja Colombia requiere en la Vicepresidencia a un hombre de las calidades humanas y académicas del doctor Restrepo", afirmó De la Espriella.

