Abelardo de la Espriella dice que solo asistirá a debates si va Cepeda y habla de polémica con Petro

En una entrevista para Noticias Caracol, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, detallaron las bases de su propuesta de gobierno denominada la "Patria Milagro". Durante el diálogo, abordaron temas críticos como la crisis de seguridad, el estado de la economía y su postura frente a los sectores de oposición y el actual gobierno.

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Sobre su polémica con el presidente Gustavo Petro, quien mencionó supuestos informes de inteligencia sobre conversaciones del candidato con directivos de la compañía Thomas Greg & Sons, De la Espriella sostuvo que se trata de una supuesta persecución en su contra: "Me quieren eliminar porque Gustavo Petro me tiene miedo".

Por otro lado, se refirió al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, indicando que es "un enemigo de la patria" y que él no irá a debates si el aspirante de izquierda tampoco asiste."Voy a ir a los debates si va Cepeda con el mayor gusto, pero si no va a Cepeda, y solo va Paloma, Sergio Fajardo, Claudia López (..) ¿Qué sentido tiene? (...) Si Cepeda no va, a mí me gustaría tener unos encuentros que no fueran debates, sino unos conversatorios con Paloma y su fórmula, porque yo tengo que ser muy cuidadoso. Yo soy un gallo de pelea, yo soy un tigre, no puedo entrar al ruedo en un debate y no atacar".



Las propuestas de Alberto de la Espriella

De la Espriella centró gran parte de su intervención en lo que calificó como una "pandemia criminal" que azota al país. El candidato aseguró que el crimen está desbordado debido a una supuesta "alianza entre el gobierno, el Estado y el crimen" Para enfrentar esta situación, propuso una "legislación temporal especial" que permita capturar y judicializar sin que los detenidos queden libres rápidamente.



Entre sus medidas más contundentes, anunció que, si llega a la Casa de Nariño, empezará "a fumigar" las 330.000 hectáreas de coca en el territorio nacional. Asimismo, hizo énfasis en que "hay que bombardear los campamentos narcoguerrilleros", así como aplicar la "contundencia de la ley" y la "mano de hierro" contra los criminales.



Por su parte, José Manuel Restrepo enfatizó la necesidad de recuperar la confianza económica a través de un "plan de crecimiento" y un "ajuste fiscal". El exministro planteó una meta de crecimiento del 6% basada en agrotecnología, turismo e industria 4.0, enviando una "señal de tranquilidad a los mercados".

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Sobre la inversión social, Restrepo afirmó que su prioridad son las personas vulnerables: "Necesitamos atender el primer problema que es la salud... enfrentar el desafío de la inequidad a través de un crecimiento que se irradia a todos los actores". De la Espriella complementó asegurando que un eventual gobierno suyo implementaría un "plan de choque" de 90 días para estabilizar el sistema de salud con recursos por 10 billones de pesos.

Con respecto a su doble nacionalidad (colombiana e italiana), De la Espriella fue tajante al decir que su prioridad es "Colombia de primero" . Señaló que sus relaciones internacionales más importantes serían con Estados Unidos, el Estado de Israel y Europa. Con resepcto a China mencionó que tendría "una relación fluida en el marco de lo que necesita nuestro país y lo que le conviene a las relaciones internacionales".

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