¿El certificado de marzo se puede usar si ya tiene uno nuevo de las elecciones del 31 de mayo?

Este domingo 31 de mayo, Colombia vuelve a las urnas en una de las jornadas más importantes del calendario electoral. En esta ocasión se realiza la primera vuelta presidencial, donde los ciudadanos eligen presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030.



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El proceso electoral de este año ha tenido dos momentos clave. El primero fue el pasado 8 de marzo, cuando se eligieron Senado y Cámara de Representantes. Ese día, millones de personas votaron para renovar el Congreso, que es el encargado de hacer las leyes.

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Ahora, en mayo, la votación cambia de enfoque. Ya no se trata de elegir congresistas, sino de definir quién dirigirá el país. Si ningún candidato supera el 50 % de los votos, habrá una segunda vuelta en junio. En medio de este proceso, muchos ciudadanos tienen dudas sobre el certificado electoral, sobre todo quienes ya votaron en marzo y volverán a votar este domingo.



¿El certificado electoral de marzo sigue vigente?

El certificado electoral es el documento que se entrega después de votar. Sirve para demostrar que se participó en una elección. Ese documento permite acceder a beneficios establecidos por ley, como descuentos o prioridades en algunos trámites. La duda aparece cuando hay varias elecciones seguidas, como ocurre este año. De acuerdo con la Registraduría, el certificado tiene una regla clara: solo está vigente hasta que se realiza una nueva elección ordinaria. Esto significa que el certificado que se recibió el 8 de marzo corresponde únicamente a esa jornada electoral.



¿Qué pasa si se vota otra vez el 31 de mayo?

Cuando una persona vuelve a votar en una nueva elección, recibe un nuevo certificado. En este caso, el del 31 de mayo reemplaza al anterior. La misma lógica aplica a todos los beneficios. Los descuentos o incentivos solo se pueden usar con el certificado más reciente. En otras palabras:



El certificado de marzo deja de aplicarse cuando se realiza la elección de mayo.

El documento válido pasa a ser el último que se recibió.

Los beneficios se asocian siempre a la votación más reciente.

Esto evita que una misma persona use varios certificados de elecciones distintas al mismo tiempo. El sistema está diseñado para que cada elección tenga su propio certificado. Cada documento demuestra la participación en un proceso puntual. Además, la ley establece beneficios por votar, pero no permite acumularlos indefinidamente con certificados antiguos. Por eso, cuando hay elecciones cercanas en el tiempo, el certificado más nuevo es el que cuenta.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL