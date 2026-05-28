¿Puedo pedir un tarjetón nuevo si me equivoco marcando mi candidato? Esto debe saber

Este domingo se viven las elecciones presidenciales en Colombia. Desde temprano, miles de personas llegan a los puestos de votación para cumplir con este proceso. Al ingresar, el jurado entrega el tarjetón, que es el papel donde se marca la opción de preferencia. Aunque el procedimiento es sencillo, a veces surgen dudas en el momento de votar, sobre todo cuando ocurre un error al marcar.



Una de las preguntas más comunes es qué pasa si el ciudadano se equivoca al diligenciar el tarjetón. Puede ocurrir que se marque mal una casilla, se haga una señal incorrecta o se elija una opción distinta a la que se tenía en mente. En estos casos, existe un procedimiento definido por la Registraduría.



¿Se puede pedir otro tarjetón?

Sí. Si una persona comete un error al marcar el tarjetón, puede solicitar uno nuevo. La Registraduría establece que el ciudadano tiene derecho a pedir una tarjeta de reemplazo directamente a los jurados de votación.

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Para hacerlo, es necesario informar la situación antes de depositar el voto en la urna. Es decir, el error debe reportarse en el momento en que se detecta, mientras la persona aún está en el cubículo o justo después de salir de él, pero sin haber terminado el proceso.



¿Qué debe hacer el votante?

El paso clave es devolver el tarjetón que se diligenció de forma incorrecta. El ciudadano no puede quedarse con ese documento ni desecharlo por su cuenta. Debe entregarlo al jurado de votación y manifestar que desea otro porque hubo un error. Después de recibir el tarjetón equivocado, el jurado tiene la responsabilidad de anularlo. Este proceso no es simbólico: se hace para dejar constancia de que ese documento no será contado en la votación.

Una vez anulado, el jurado entrega una nueva tarjeta electoral para que el ciudadano pueda marcar otra vez su elección, esta vez de manera correcta.



Es importante entender que este procedimiento aplica solo antes de depositar el voto en la urna. Si el tarjetón ya fue introducido, no hay forma de corregir el error. En ese momento, el proceso se da por terminado y no es posible solicitar un reemplazo.



Por eso, se recomienda revisar con calma el tarjetón antes de doblarlo y llevarlo a la urna. Ese pequeño paso puede evitar inconvenientes. También es clave seguir las instrucciones de los jurados y no salir del cubículo con el tarjetón a la vista, ya que el voto es secreto.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL