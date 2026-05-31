Abelardo de la Espriella votó en Barranquilla: "Hoy se define la libertad, la democracia"

El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, votó este domingo 31 de mayo en Barranquilla, en la primera vuelta de unas elecciones a las que están convocados más de 41 millones de colombianos.

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Alrededor de las 8:40 de la mañana, de La Espriella acudió a votar en el colegio La Enseñanza rodeado de sus equipo de seguridad y seguidores. Antes de depositar su papeleta levantó los puños en señal de fuerza.

El candidato mostró brevemente a los medios el tarjetón marcado a favor de su propia candidatura y realizó su característico saludo "firmes por la patria", antes de abandonar el puesto de votación entre aplausos y muestras de apoyo.



"Hoy se define la libertad, la democracia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta", expresó el candidato ante medios locales tras ejercer su derecho al voto.



De la Espriella permanecerá el resto del día en la capital del departamento del Atlántico, donde seguirá el desarrollo de las elecciones y recibirá los resultados de la primera vuelta presidencial.

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Asimismo, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, votó a primera hora en la ciudad de Bogotá. El exministro de Hacienda estuvo acompañado por su familia e invitó a participar masivamente, afirmando que el país no debe caer "al borde del abismo".

Iniciaron las urnas para elegir al nuevo mandatario

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Las elecciones presidenciales de Colombia arrancaron este domingo 31 de mayo con la apertura de los colegios electorales que están habilitados para votar en primera vuelta por el sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro.

Las urnas se abrieron a las 8 de la mañana donde durante ocho horas recibirán a los votantes, hasta cerrar a las 4 de la tarde, cuando comenzará el conteo de las papeletas por parte de la Registraduría Nacional, entidad encargada de organizar los comicios.

¿Cuántas mesas de votación hay en Colombia para las presidenciales?

En el país fueron instaladas 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural, de cuya vigilancia y seguridad se ocuparán unos 248.000 miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía.