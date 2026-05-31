"No podemos permitir que esta jornada se empañe": Registrador antes de que se abrieran las urnas

A las ocho de la mañana de este domingo 31 de mayo se habilitaron las urnas en Colombia para elegir al nuevo Presidente de Colombia. El acto protocolario de apertura de la jornada se realizó en la Plaza de Bolívar y contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, el alclade Carlos Fernando Galán, el registrador nacional, Hernán Penagos; la defensora del Pueblo, Iris Marín, entre otros funcionarios, encabezaron el acto protocolario de apertura de las elecciones, celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

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El registrador Penagos recalcó que "está todo dispuesto para que 41'1.420.000 personas salgan a votar con entusiasmo, a revalidar su actitud republicana, le muestren al mundo cómo se resuelven pacíficamente las diferencias políticas. (...) Esta oportunidad que nos otorga la democracia no es una manera exclusivamente de elegir a una persona que será nuestro futuro presidente o presidenta de la República, sino una manera de expresar la libertad".



Además, destacó que "el proceso electoral colombiano es un proceso ampliamente ciudadano", en el cual las campañas presidenciales tienen permanentemente quien "esté atento al momento más importante del proceso electoral, el del conteo de votos y el diligenciamiento de las actas electorales".



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"Agradecer a millones de personas que logran que este ejercicio democrático, con tantos desafíos, en una Nación como la nuestra, se lleve a feliz término. Así que aquí están dadas todas las garantías para que la ciudadanía vote libre y tenga absoluta tranquilidad de los resultados", reiteró el funcionario.

Penagos, además, dijo que hace dos meses, cuando se llevó a cabo la elección de los miembros del Senado de la República, alrededor de 20 millones de personas participaron en una jornada "donde no hay duda de los resultados obtenidos, todos impecables". Y por último, mencionó que "no podemos permitir que esta jornada se empañe, porque es la fiesta de la democracia, debe generar absoluta alegría".

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Por su parte, el presidente Petro invitó a todos los colombianos a votar porque, según dijo, en estas elecciones se trata de "determinar para dónde va Colombia". "Se define el destino de cada uno de ellos, de sus familias y de su país, y es el destino en el corto plazo, en los cuatro años que están por venir, y eso amerita no solo la reflexión sino la decisión de votar", manifestó el presidente.

La Registraduría Nacional instaló en todo el país 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural. Los colombianos podrán escoger entre once candidaturas para elegir al sucesor de Petro para el periodo 2026-2030, que se iniciará el próximo 7 de agosto.

LAURA VALENTINA MERCADO

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