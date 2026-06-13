¿Cómo han sido las segundas vueltas en Colombia? Solo un candidato ha ganado en primera, dos veces

El próximo 21 de junio Colombia decidirá quién será el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. La segunda vuelta presidencial se definirá entre el abogado Abelardo de la Espriella, avalado por el movimiento Defensores de la Patria, y el senador Iván Cepeda, avalado por el partido Pacto Histórico.



En la primera vuelta, celebrada el pasado 31 de mayo, De la Espriella fue el más votado de la contienda con 10.361.499 de votos, que representó el 43,74 % de los votos válidos, según los datos de preconteo. Le siguió de cerca Cepeda, que obtuvo 9.688.361 votos (40,90 %). Detrás de los dos punteros que pasaron a segunda vuelta les siguieron la senadora Paloma Valencia, que sacó 1.639.685 votos, y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo que logró 1.009.073 votos.

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De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, en su artículo 190, "el presidente de la República será elegido para un periodo de cuatro años, por la mitad mas uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas mas tarde , en la que solo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las mas altas votaciones". Como en esta caso ninguno de los candidatos obtuvo el 50 % más uno de los votos se realiza la segunda vuelta.



¿Cómo han sido las segundas vueltas en Colombia?

Desde que existe el mecanismo de la segunda vuelta, establecido en la Constitución de 1991, solo un candidato ha ganado en primera vuelta y lo logró en dos ocasiones. Se trata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue el ganador de las elecciones en 2002 y 2006, con el 54.51 % y el 62.35 % de los votos válidos, respectivamente.

En las últimas cuatro elecciones presidenciales en Colombia se han definido a través de la segunda vuelta. En 2010, la disputa fue entre Juan Manuel Santos y Antanas Mockus. En la primera vuelta se impuso Santos con 6.8 millones de votos ante los 3.1 millones de Mockus. En segunda, Santos superó los 9 millones.



Cuatro años después, la disputa tuvo como protagonista nuevamente a Santos, esa vez contra Óscar Iván Zuluaga, quien le ganó la primera vuelta con 3.7 millones de votos, pero ya en la segunda, Santos lo rebasó al crecer un 136.8 %. En 2018 estuvieron en el tarjetón Iván Duque y Gustavo Petro. La votación en primera fue de 7.6 millones para Duque contra 4.8 millones de Petro. En esa segunda vuelta Duque se declaró victorioso con 10,3 millones contra los poco más de 8 millones de Petro.



Para las últimas elecciones de 2022, la primera vuelta tuvo como el más votado a Gustavo Petro seguido del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández. Petro logró llegar a la Casa de Nariño con 11,2 millones de votos y Hernández estuvo cerca con 10,5 millones. Solo una vez en los cuatro comicios pasados quien ganó la primera vuelta no quedó como presidente, ese fue el caso de las elecciones de 2014, en las que Santos superó la votación de Zuluaga.

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