Así respondió Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de Colombia, en el País de los Jóvenes

En el tercer capítulo de El país de los Jóvenes, emitido este miércoles 6 de mayo, la candidata Paloma Valencia respondió a las preguntas de un grupo de ciudadanos entre los 18 y 28 años que cuestiona a los aspirantes a la Presidencia sobre sus propuestas. Se trata de una iniciativa de Noticias Caracol para que los colombianos decidan a quién elegirán el próximo 31 de mayo como nuevo mandatario de Colombia.

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Durante el cara a cara que tuvo la candidata del Centro Democrático con los jóvenes, respondió a los cuestionamientos que tienen algunos sobre el fracking, las redes sociales, la pobreza, la seguridad democrática, los falsos positivos y su posición respecto a la comunidad LGBTIQ+.



¿Por qué Paloma Valencia está de acuerdo con el fracking?

Según la candidata, esta técnica “lleva siendo usada más de 20 años en EE. UU.” y “cuando hay un daño ambiental puedes demandar a las empresas”. Sin embargo, sostuvo que “no hay una evidencia sobre un daño ambiental significativo”, argumento con el que algunos de los asistentes no estuvieron de acuerdo.

Valencia aseguró, al señalar que el fracking es una buena opción, que “un país como Colombia está pagando hoy 40% más de gas porque no saca su propio gas, estamos contaminando más porque toca traerlo”. Añadió que “los colombianos más pobres ya no pueden cocinar con gas porque no les alcanza, volvieron a la leña, que genera más deforestación y enfermedades respiratorias en los colombianos. Los municipios que se benefician de las regalías no están recibiéndolas porque ya no tenemos explotaciones de gas”.



Manifestó que “a finales de este año podemos estar teniendo otro apagón como el que tuvimos cuando éramos jóvenes” y “no tenemos ni siquiera cómo responder a un fenómeno de El Niño agresivo, que se va a presentar seguidamente por el calentamiento global. Una política responsable con Colombia es el fracking”.



“Tenemos que hacerlo. Vamos a usar una parte significativa de las regalías para la protección ambiental” porque “la primera causa de emisión de Colombia es la deforestación. Catorce hectáreas cada hora estamos perdiendo del Amazonas, eso sí es un drama, y eso no se cura con discurso, se cura con recursos, y los únicos recursos reales son los que puede proveer la industria minero-energética”, afirmó.



La respuesta de Paloma Valencia sobre los falsos positivos

Teniendo en cuenta que la candidata plantea volver a implementar la seguridad democrática que aplicó Álvaro Uribe en su gobierno, un joven le preguntó a la senadora si “piensa manejar los mismos incentivos a los militares por bajas de guerrilleros en combates, entendiendo que la JEP reveló que son alrededor de 7.837 muertes extrajudiciales, entendiendo que usted es madre”.

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Al respecto, Paloma Valencia manifestó que “los falsos positivos son un crimen absolutamente repudiable y que deben estar en la cárcel, y se debieron quedar en la cárcel. Y quiero recordar que quienes cometieron los falsos positivos de Soacha, que cogieron pelados y los mataron, están libres no por voluntad nuestra, (sino) de quienes acompañaron el acuerdo de La Habana que dijeron ustedes pueden venir aquí y confesar los crímenes, es la verdad táctica de lo que pasó”.

En medio del rechazo de algunos asistentes al País de los Jóvenes, la candidata continuó su argumento diciendo: “La propia JEP ha reconocido que los falsos positivos no fueron una política de gobierno, que los falsos positivos obedecieron a ciertas personas corrompidas que hicieron esos crímenes, que debieron responder por ellos con cárcel, como tiene que ser”.



Adopción de parejas del mismo sexo

Uno de los jóvenes cuestionó a Paloma Valencia sobre el “cambio de opinión que tuvo con respecto a la adopción de parejas del mismo sexo en Colombia”.

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La candidata señaló ante esta pregunta que “los derechos van evolucionando en las sociedades, como los derechos de los niños, de las mujeres, de las comunidades gay. Lo que no creo es en las imposiciones en las sociedades. Tengo todo el respeto por la diversidad y no tengo ninguna prevención, pero sí creo que uno tiene que tratar de conciliar posiciones que están encontradas, las de quienes profesan unas religiones, que tienen unas creencias, que tienen unas motivaciones”.

“Construir una sociedad implica tratar de llegar a momentos donde más o menos estemos cómodos todos. Es dificilísimo. Cuando digo algo de un lado se ponen bravos los de derecha, y digo para el otro lado y se me ponen bravos los de centro. Este es el país que tenemos, aquí nadie está totalmente claro en nada. Este es el país en el que nos toca gobernar, tratando de tender puentes entre unos y otros. La posición que tengo hoy es el reconocimiento también a sectores que se sienten lejanos a muchas cosas y que creo hay que tratar de tener un país cohesionado, donde podamos tener momentos donde podamos avanzar entre todos”, concluyó.

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