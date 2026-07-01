Las pruebas de Fiscalía contra Foster Martinson, señalado por crimen de Natalia Villalba en Bogotá

Medicina Legal reveló hoy nuevos detalles sobre el asesinato de Natalia Villalba, la mujer cuyo cuerpo fue hallado en una maleta en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá el pasado 18 de junio. La entidad manifestó que la causa de muerte de la joven cucuteña fue por un golpe contundente, específicamente en la cabeza. Por este crimen fue capturado el ciudadano británico Foster Martinson, quien es médico en Inglaterra.



A Martinson, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



Revelan necropsia de Natalia Villalba, víctima de feminicidio

Ariel Cortés, director nacional de Medicina Legal, habló ante la prensa sobre lo que dejó la necropsia de Natalia Villalba: “Hubo un trauma contundente, ella después del trauma falleció y fue incorporada en una maleta. La manera y la causa de muerte se determinó en el en la necropsia. Le pegaron un golpe en la cabeza”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Sobre las condiciones en las que llegó el cuerpo sin vida de Natalia, el director de Medicina Legal sostuvo que “cuando una persona llega en una maleta es porque, generalmente, la persona fue descuartizada o por partes fue incorporada a la maleta y eso fue lo que sucedió con ella”.



Foster Martinson habría aprovechado que Natalia Villaba estaba sola para atacarla

La Fiscalía informó que, durante las audiencias concentradas, realizadas bajo reserva legal, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra. La investigación permitió establecer que, presuntamente, ingresó al inmueble donde la víctima se alojaba de manera temporal y, aprovechando que se encontraba sola, la atacó con un objeto contundente en la cabeza, causándole la muerte.

Publicidad

Para establecer su presunta responsabilidad en el asesinato de Natalia Villalba, los investigadores reconstruyeron detalladamente sus movimientos dentro del edificio. Las cámaras de seguridad captaron su ingreso al apartamento que la víctima tenía arrendado temporalmente y, posteriormente, lo registraron desplazándose por diferentes pasillos del inmueble. Además, durante las diligencias investigativas fueron hallados tres objetos contundentes en el apartamento que contenían huellas dactilares del ciudadano británico.

Foster Martinson capturado en Ecuador, en el aeropuerto de Quito, cuando, según las autoridades, pretendía abordar un vuelo hacia el Reino Unido para evadir la justicia colombiana.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE TATIANA SANABRIA, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL