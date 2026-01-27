¿Aún no sabe si es jurado de votación para las elecciones del 8 de marzo? Link para consultar

Colombia avanza hacia un año electoral con varias jornadas de votación nacional. En 2026 se realizarán elecciones legislativas, primera vuelta presidencial y, si ningún candidato alcanza la mayoría exigida por la Constitución, una segunda vuelta. Miles de ciudadanos han sido o serán designados como jurados de votación, una función obligatoria que suele generar dudas días antes de cada elección.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Publicidad

Una de las preguntas recurrentes es cómo verificar si una persona fue seleccionada como jurado de votación y desde cuándo se puede hacer la consulta. La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó herramientas en línea para conocer esta información mediante el número de cédula.



¿Qué es un jurado de votación y por qué se designa?

Los jurados de votación son ciudadanos encargados de atender las mesas el día de las elecciones. Entre sus funciones se encuentran instalar la mesa, verificar la identidad de los votantes, entregar los tarjetones, registrar a quienes votan, realizar el conteo de votos y diligenciar los formularios oficiales al cierre de la jornada.

La Registraduría selecciona a los jurados mediante sorteos realizados con bases de datos enviadas por entidades públicas, empresas privadas e instituciones educativas. Para las elecciones de 2026, la base superó los dos millones de ciudadanos, de los cuales se designan más de 850.000 jurados en todo el país.

Publicidad

¿Cuándo se designan y se publican los jurados de votación?

La designación de jurados no se hace una sola vez para todo el año electoral. La Registraduría publica listados distintos según la fecha de la elección. Para las elecciones legislativas y consultas del 8 de marzo, los sorteos se realizaron entre el 21 y el 23 de enero de 2026, y los listados oficiales se publican desde finales de enero y nuevamente en febrero. Este 27 de enero ya se puede conocer si fue designado o no.

Para la elección presidencial del 31 de mayo, la consulta de jurados se habilitará desde el 21 de mayo de 2026, con base en el calendario oficial de la Registraduría. En caso de segunda vuelta, la autoridad electoral puede ratificar jurados ya designados o realizar nuevos sorteos, según las necesidades logísticas del proceso.

Link para consultar si es jurado de votación con el número de cédula

La consulta de jurados se realiza únicamente por los canales oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El enlace habilitado permite verificar el nombramiento digitando el número de cédula.

Publicidad

Enlace oficial de consulta: https://www.registraduria.gov.co Dentro del portal, se debe ingresar a la sección correspondiente a "Electoral" y seleccionar la opción “Consulte si es jurado de votación”. El sistema solicita el número de cédula y muestra si la persona fue designada, el puesto y la mesa asignada. La consulta es personal y gratuita. La Registraduría recomienda revisar la información más de una vez, debido a que los listados pueden actualizarse antes de la jornada electoral.

¿Qué ocurre si una persona es designada como jurado de votación y no asiste?

Ser jurado de votación es una obligación establecida en el Código Electoral. La inasistencia sin justificación puede generar sanciones económicas y disciplinarias. Para los ciudadanos particulares, la multa puede alcanzar hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, $17.509.050. Para los servidores públicos, la falta puede derivar en procesos disciplinarios adicionales. La ley contempla causales de exoneración, como enfermedad comprobada, fallecimiento de un familiar cercano, no residir en el municipio asignado o fuerza mayor. Las excusas deben presentarse dentro de los plazos definidos por la Registraduría.

Publicidad

El calendario electoral de 2026 incluye varias fechas de votación en menos de cuatro meses. Esto implica que una persona puede ser designada como jurado en más de una jornada o en una específica, dependiendo del sorteo y de la actualización de las bases de datos.

Consultar con anticipación permite conocer la obligación, asistir a las capacitaciones programadas y evitar sanciones. También facilita planear desplazamientos y tiempos, dado que los jurados deben presentarse en la mesa asignada desde las 7:30 de la mañana del día de la elección.

Fechas de las consultas y elecciones en 2026

El calendario electoral de 2026 contempla varias jornadas de votación nacional. No todas corresponden a la Presidencia, pero sí están conectadas dentro del mismo proceso electoral.

Publicidad

Elecciones legislativas y consultas interpartidistas

El domingo 8 de marzo de 2026 se realizarán las elecciones al Congreso de la República. Ese mismo día pueden celebrarse consultas interpartidistas presidenciales entre partidos o coaliciones que así lo soliciten. En esa jornada, los ciudadanos pueden votar por Senado, Cámara y, adicionalmente, participar en una sola consulta presidencial si está habilitada.

Primera vuelta presidencial

La primera vuelta presidencial está programada para el domingo 31 de mayo de 2026. Ese día se elige presidente y vicepresidente para el periodo 2026–2030. Si una fórmula obtiene más de la mitad de los votos válidos, el proceso concluye en esa jornada.

Publicidad

Segunda vuelta presidencial

Si ningún candidato alcanza el 50 % más uno de los votos válidos, la Constitución establece una segunda vuelta, que se realizará el domingo 21 de junio de 2026, tres semanas después de la primera vuelta.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL