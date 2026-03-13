"Creemos en el respeto a la intimidad": Uribe, tras inscripción de Oviedo como fórmula de Paloma

Durante la mañana de este viernes 13 de marzo, el expresidente Álvaro Uribe acompañó el proceso de inscripción de la candidata presidencial Paloma Valencia como representante única del Centro Democrático en la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Bogotá. Valencia, tras haber llevado a cabo el procedimiento, habló junto a su nueva fórmula vicepresidencial, el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, y dio algunos detalles sobre lo que sería su Gobierno en caso de salir ganadora de las próximas elecciones.

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La gran novedad consistió en el nuevo papel que, desde su anuncio el pasado 12 de marzo, desempeñará la fórmula vicepresidencial de Valencia en la contienda electoral. Y es que Oviedo, por ejemplo, fue criticado por la candidata Claudia López, quien, siendo abiertamente lesbiana, dijo: "Nunca me he sometido al poder de los violentos ni de los corruptos ni de los abusadores. No importa qué tan popular sean en su respectivo momento". Y, acto seguido, dijo: "Y nunca he usado mi orgullosa condición de mujer, de mujer diversa, para disfrazar a una vieja política de nueva alternativa".

En torno al mismo tema, pero sin nombrar a Oviedo directamente, el expresidente Uribe dio un corto discurso hablando sobre este nuevo equipo entre Valencia y el exdirector del Dane. Entre sus palabras, Uribe dijo que su partido creía profundamente "en el respeto a la intimidad" y se opone directamente a la discriminación; esto, sin excluir, afirma, "el respeto a los niños".



"Nosotros respetamos a todos los colombianos, creemos profundamente en el respeto a la intimidad, eso no se discute en este partido. Y la mejor acción afirmativa es que no haya discriminación: ni discriminación para aislar, ni discriminación para vincular. Pero tampoco se pueden discutir los derechos de los niños. A todas las mamás y papás de Colombia les quiero decir que Paloma y Juan Daniel llevarán siempre las banderas del respeto a la diversidad y del respeto, que no se puede discutir, a los niños", dijo el expresidente Gustavo Petro.



¿Cómo fue el anuncio de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?

Desde el centro comercial El GranSan en Bogotá, la senadora Paloma Valencia ratificó que Juan Daniel Oviedo la acompañará como su fórmula vicepresidencial para los comicios de mayo de 2026. Esta unión surge tras los resultados de "La Gran Consulta por Colombia", donde Valencia lideró con más de 3 millones de votos y Oviedo se consolidó como una fuerza clave con 1,2 millones de apoyos.



Las razones de la unión

Durante el anuncio, la líder del Centro Democrático elogió la conexión que Oviedo ha logrado con la ciudadanía, afirmando que “sacó un respaldo popular que a todos nos emociona porque está conectando con muchos colombianos que no se sentían representados y han encontrado en ti, Juan Daniel, la oportunidad de ser vistos, de ser oídos”.



Valencia también enfatizó en la transparencia de ambos perfiles, señalando que el exdirector del Dane “representa las manos limpias. Jamás hemos estado, ni él ni yo, como nadie en esta Gran Consulta, envueltos en escándalos de corrupción”. Además, subrayó que, a pesar de sus contrastes, “ser diferentes no nos hace enemigos”.



Una visión de futuro e inclusión

Por su parte, Juan Daniel Oviedo hizo un llamado a la unidad y al diálogo en un entorno político frecuentemente polarizado. El candidato destacó que esta coalición busca ser un modelo de respeto a la diversidad para “construir un futuro donde todos quepamos”.

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Oviedo detalló que esta alianza entre dos partidos y siete movimientos sociales es un ejercicio de “reconocer nuestras diferencias, pero unirnos alrededor de un propósito que es indispensable en este momento de Colombia, que es mirar hacia el futuro y reconocer que voces distintas pueden aportar a la construcción de ese futuro en el que todos quepamos”.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

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