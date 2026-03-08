Centro Democrático se pronuncia tras detención de candidato a quien le hallaron $15 millones

El partido Centro Democrático se pronunció por medio de un comunicado acerca de la detención de Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Amazonas, a quien se le hallaron en su poder 15 millones de pesos en efectivo en su vehículo en plena jornada electoral, este domingo 8 de marzo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El hallazgo se presentó luego de que la Policía detuviera un vehículo en el que se transportaba el candidato. Según el primer reporte de las autoridades, el aspirante a llegar a la Cámara por Amazonas arrojó una bolsa hacia una zona boscosa cuando de percató de los uniformados. El hecho sucedió , en inmediaciones del aeropuerto Alfredo Vázquez Cobo de Leticia, capital del departamento.

Los Policías fueron a revisar lo que había arrojado el candidato, y se dieron cuenta que en su interior estaba la suma de 15 millones de pesos en efectivo. Si bien Moreno Bandeira reconoció que aquella suma era de su propiedad, al parecer, también intentó ofrecer dinero a los uniformados para que lo dejaran libre, por lo que inmediatamente fue detenido y llevado a instalaciones de la Fiscalía General de la Nación.



El candidato del Centro Democrático quedó libre horas después. No obstante, se conoció que un fiscal de la Seccional Amazonas le imputará el delito de cohecho por dar u ofrecer. Por le momento no se conoce si el dinero iba a ser destinado a una presunta compra de votos.



Se pronuncia el Centro Democrático por la detención de Víctor Hugo Moreno

El Centro Democrático mencionó que "la Veeduría y la Dirección Nacional del Partido han decidido suspender temporalmente la militancia del candidato Víctor Hugo Moreno Bandeira. Esta medida se mantendrá mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes y se pronuncian sobre los hechos, y en tanto el candidato entrega las explicaciones del caso ante dichas autoridades".



En el comunicado, el partido explicó que, de acuerdo con versiones iniciales, "el candidato se encontraba ayer, 7 de marzo, en las zonas aledañas al aeropuerto para coordinar la logística del día de las elecciones". Por otro lado, manifestó su preocupación "por los 'ríos de dinero' que manejan los parlamentarios y candidatos al Congreso afines al Gobierno nacional".

Publicidad

Finalmente, el Centro Democrático rechazó "la presión de grupos terroristas a la población civil en diferentes regiones del país que constriñen el libre ejercicio del voto en favor de los candidatos cercanos al Gobierno".

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL