Detienen y liberan al candidato a Cámara por Centro Democrático tras hallarle 20 millones de pesos

El candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Amazonas, Víctor Hugo Moreno Bandeira, fue capturado en la tarde del 7 de marzo. Según Blu Radio, el aspirante y actual miembro del Congreso de la República fue requerido por las autoridades en inmediaciones del Aeropuerto Alfredo Vázquez Cobo, de la ciudad de Leticia, Amazonas.

Según el reporte oficial, un grupo de uniformados de la Policía interceptó a un automóvil particular en el que se encontraba Moreno, quien está afiliado al partido Centro Democrático. Una vez detenido el vehículo para el procedimiento, el aspirante a representante arrojó una bolsa hacia una zona boscosa.

Al percatarse de esta acción, los policías que estaban presentes en el procedimiento fueron a buscar la bolsa para ver qué había en su interior: 15 millones de pesos en efectivo. Si bien el candidato reconoció que aquella suma era de su propiedad, también intentó ofrecer dinero a los uniformados.



Se conoció que un fiscal de la Seccional Amazonas le imputará al candidato del Centro Democrático el delito de cohecho por dar u ofrecer.



Por esta razón, Moreno fue capturado por el presunto delito de cohecho y fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. Solo unas horas después, el político fue puesto en libertad. Todavía se desconocen los motivos de esta decisión o si estos dineros están vinculados con la presunta compra de votos.

El partido Centro Democrático se pronunció sobre este caso en un comunicado oficial en el que solicita a las autoridades que adelanten las investigaciones con mayor celeridad y diligencia para esclarecer qué ocurrió con Moreno y los 20 millones de pesos. Por otra parte, señaló que el candidato por Leticia está “en la obligación ineludible” de atender los requerimientos de los investigadores y del ente judicial para brindar las explicaciones necesarias que permitan conocer la verdad.

Moreno Bandeira es un conocido político del departamento de Amazonas, ya que en el periodo 2010-2014 ocupó un puesto en la Cámara de Representantes para representar al Amazonas en el Congreso. Además, fue gobernador del Amazonas entre 2018 y 2019, después de ser seleccionado en medio de elecciones atípicas realizadas en ese momento.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

