Elecciones 2026: ¿cómo queda la izquierda, la derecha y el centro en el Senado tras los resultados?

Aunque serán los escrutinios de la Registraduría los que confirmen los resultados de las elecciones en el Senado, el preconteo ya da avisos de cómo queda configurada esa corporación para el 2026-2030. De hecho, el Pacto Histórico y el Centro Democrático, polos opuestos en la política colombiana, demostraron en las urnas que son los partidos colombianos con mayor caudal electoral.

Por un lado, el Pacto Histórico, del que hace parte el presidente Gustavo Petro, obtuvo la mayor votación en el Senado y tendrá unos 25 escaños, seguido por el Centro Democrático, con 17, según el preconteo.



De hecho, el candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido de izquierda, manifestó tras las votaciones que “comienza nuestro segundo tiempo, con una bancada fuerte y comprometida iniciaremos una nueva etapa de transformaciones".



Mientras que el Centro Democrático, partido de derecha, ocupó el segundo lugar en el Senado y volverá a ser el mayor movimiento de la oposición y su candidata presidencial, Paloma Valencia, arrasó en la Gran Consulta por Colombia, al ganar con más de 3,2 millones de votos. "El mandato de la consulta es claro, son más de cinco millones de votos (entre los candidatos) que estamos en este escenario. El mandato de la consulta no quiere un país sumido en el odio de clases, no quiere un país en las discusiones anacrónicas del necomunismo ni un país sumido en el estatismo destructor", manifestó.



¿Cómo queda la balanza en el Senado para el periodo 2026-2030?

En el Senado, al Pacto Histórico y al Centro Democrático les siguen el Partido Liberal, la coalición de centro Alianza por Colombia (verdes), el Partido Conservador y el Partido de la U. (Le puede interesar: Abelardo de la Espriella: “Si Paloma Valencia pasa a la segunda vuelta, yo le cargo la maleta")

Estas cuatro fuerzas pueden acabar siendo la balanza para el presidente que remplace a Petro a partir del próximo 7 de agosto. En el límite también está el partido de derecha Movimiento de Salvación Nacional, que tiene 555.632 votos, equivalentes al 3,52 % del total y que apoya al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Gabriel Cifuentes, analista político de Noticias Caracol, indicó que el Pacto Histórico se consolida como la primera fuerza política del país, convirtiéndose en el bastión del progresismo y la izquierda, sumando cinco curules más con respecto al periodo actual en el Senado.

De otro lado está en Centro Democrático, que sube cuatro curules. Al espectro de derecha, según Cifuentes, se le podrían sumar las otras cuatro curules de Salvación Nacional para configurar el bloque de oposición. “Vamos a tener dos polos muy marcados, dos antípodas que difícilmente van a poder conversar”, añadió.

Para el analista, nuevamente serán importantes, para efectos de la gobernabilidad del próximo Gobierno, sea de izquierda, derecho o centro, esos partidos tradicionales que suelen moverse y acomodarse a las negociaciones. “Estaremos en manos del partido Conservador, Liberal, La U y Cambio Radical”, dijo.

Así quedaría la posible asignación de curules

Pacto Histórico: 25 posibles curules

25 posibles curules Centro Democrático: 17 posibles curules

17 posibles curules Partido Liberal: 13 posibles curules

13 posibles curules Alianza por Colombia: 11 posibles curules

11 posibles curules Partido Conservador: 10 posibles curules

10 posibles curules Partido de la U: 8 posibles curules

8 posibles curules Cambio Radical – Alma: 7 posibles curules

7 posibles curules Ahora Colombia: 5 posibles curules

5 posibles curules Salvación Nacional: 4 posibles curules

