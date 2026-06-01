¿Votó el 31 de mayo? Los descuentos y beneficios que puede reclamar con el certificado electoral

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, realizada el pasado 31 de mayo de 2026, definió a los dos candidatos que avanzaran a la segunda vuelta electoral en la segunda vuelta programada para el 21 de junio. Tras el cierre de las urnas y el avance del preconteo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se consolidaron como los aspirantes más votados, asegurando su paso a la etapa definitiva de la contienda electoral que elegirá al próximo presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030.

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Además de marcar el rumbo político del país para los próximos cuatro años, la jornada dejó un beneficio inmediato para millones de ciudadanos que participaron en las urnas. Quienes ejercieron su derecho al voto recibieron el certificado electoral, documento que les permitirá acceder a diversos incentivos contemplados en la Ley 403 de 1997, entre ellos descuentos en algunos trámites, beneficios académicos y una media jornada de descanso compensatorio para trabajadores.

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Beneficios que reciben los colombianos que participan en las elecciones

El Certificado Electoral es el documento que acredita la participación de los ciudadanos en las elecciones y sirve como soporte para acceder a los beneficios establecidos por la Ley 403 de 1997, una norma creada para incentivar el ejercicio del voto y fortalecer la participación democrática en Colombia mediante una serie de estímulos y ventajas para quienes cumplen con este deber ciudadano. Estos son los beneficios que pueden obtener las personas que presenten dicho certificado:



Media jornada de descanso remunerado, que debe ser otorgada por el empleador dentro del mes siguiente a la votación.

que debe ser otorgada por el empleador dentro del mes siguiente a la votación. Descuento del 10% en la matrícula para estudiantes de instituciones oficiales de educación superior que presenten el certificado electoral.

de educación superior que presenten el certificado electoral. Preferencia en la asignación de becas educativas, subsidios de vivienda y adjudicación de predios rurales cuando los candidatos cumplan las mismas condiciones.

subsidios de vivienda y adjudicación de predios rurales cuando los candidatos cumplan las mismas condiciones. Preferencia en admisiones universitarias cuando exista empate en los puntajes de ingreso a instituciones de educación superior.

cuando exista empate en los puntajes de ingreso a instituciones de educación superior. Posibilidad de acceder a descuentos en universidades privadas, cuando estas instituciones decidan aplicar voluntariamente el beneficio contemplado por la ley.

cuando estas instituciones decidan aplicar voluntariamente el beneficio contemplado por la ley. Reducción del tiempo de servicio militar: Un mes menos para soldados bachilleres y auxiliares de policía bachiller; dos meses menos para soldados regulares y campesinos.

Un mes menos para soldados bachilleres y auxiliares de policía bachiller; dos meses menos para soldados regulares y campesinos. Prioridad en concursos de carrera administrativa en caso de empate entre aspirantes a cargos públicos.

en concursos de carrera administrativa en caso de empate entre aspirantes a cargos públicos. Descuento del 10% en la expedición del pasaporte, beneficio que puede utilizarse una sola vez dentro de los cuatro años posteriores a la votación.

beneficio que puede utilizarse una sola vez dentro de los cuatro años posteriores a la votación. Descuento del 10% en la expedición de duplicados de la cédula de ciudadanía, a partir del segundo duplicado solicitado.

Tenga en cuenta que para acceder a estos incentivos es necesario conservar y presentar el Certificado Electoral, documento que acredita la participación del ciudadano en las elecciones del 31 de mayo.



¿Cuándo será la segunda vuelta presidencial en Colombia?

Los colombianos tomaron una decisión este 31 de mayo. A las 4:00 p.m. se cerraron las urnas y en poco tiempo se dio a conocer quiénes fueron los dos candidatos que irán a segunda vuelta el próximo 21 de junio: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.



La participación ciudadana superó a la reportada en la primera vuelta de hace cuatro años, en la que el 54% de colombianos aptos para votar acudieron a las urnas. Este 2026, la cifra subió al 57,88 % (23.978.304 de 41.421.973 de votantes).

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En contraste, más de 17,4 millones de colombianos no acudieron a las urnas, lo que equivale a una abstención superior al 42%. Aunque el porcentaje sigue siendo significativo, los resultados muestran una reducción frente a la elección presidencial de 2022, cuando la abstención superó el 45%.

El presidente Gustavo Petro entregará el poder a uno de estos dos políticos que están en cada extremo: De la Espriella, un abogado de ultraderecha que se define como ‘outsider’, y Cepeda, candidato del partido del Gobierno, el Pacto Histórico.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co