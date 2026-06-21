Segunda vuelta elecciones Colombia 2026: ¿puedo votar si sigo en la fila a las 4:00 p.m.?

La jornada de segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia 2026 avanza con normalidad en todo el país, en un día decisivo en el que los ciudadanos eligen al próximo presidente. Desde las 8:00 de la mañana, los puestos de votación abrieron sus puertas para recibir a millones de votantes en esta cita clave para la democracia. En esta fase final compiten los dos candidatos que obtuvieron la mayor votación en la primera vuelta: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Ambos buscan alcanzar la mayoría necesaria para llegar a la Casa de Nariño en un contexto marcado por alta expectativa ciudadana y una participación que suele incrementarse durante las últimas horas de la jornada.



¿Puede votar si sigue en la fila después de las 4:00 p.m.?

Contrario a lo que muchos ciudadanos creen, no basta con estar en la fila antes de las 4:00 p.m. para garantizar el derecho al voto. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha sido clara en explicar que el criterio no es la fila, sino el momento en que el ciudadano inicia formalmente su proceso de votación. De acuerdo con la entidad, las mesas de votación funcionan entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., y el cierre es estricto para todo el país. A partir de esa hora, finaliza la recepción de nuevos votantes, lo que significa que quienes no hayan avanzado en el procedimiento no podrán sufragar.

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La clave está en un detalle fundamental: solo podrán votar después de las 4:00 p.m. aquellas personas que, antes de esa hora, ya hayan entregado su cédula de ciudadanía a los jurados de votación y hayan iniciado el trámite correspondiente. En otras palabras, si el ciudadano ya fue atendido, verificado y admitido en la mesa antes del cierre, podrá completar todo el proceso, incluso si deposita el voto algunos minutos después de las 4:00 p.m.

La situación es muy distinta para quienes permanecen haciendo fila sin haber llegado a ese punto. En esos casos, la Registraduría advierte que no podrán votar una vez el reloj marque las 4:00 de la tarde, incluso si estaban dentro del puesto de votación o esperando turno. Esta aclaración busca evitar una de las confusiones más comunes en cada jornada electoral: pensar que la fila funciona como una extensión del horario o como una garantía automática para sufragar. En realidad, el sistema colombiano establece un límite preciso que debe cumplirse para asegurar igualdad de condiciones y orden en el proceso.



Ante este panorama, la principal recomendación de las autoridades es no dejar el voto para última hora. En ciudades y municipios con alta afluencia de votantes, las filas pueden alargarse significativamente, lo que aumenta el riesgo de no alcanzar a completar el proceso antes del cierre oficial. También es clave tener a la mano la cédula de ciudadanía original y en buen estado, ya que este documento es indispensable para iniciar el trámite ante los jurados. Sin este requisito, no es posible avanzar en el proceso, incluso si se llega con tiempo suficiente.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL