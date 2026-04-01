Clara López renunciaría a candidatura a la Presidencia para sumarse a la campaña de Iván Cepeda

Clara López renunciaría a su candidatura a la presidencia para sumarse a la campaña de Iván Cepeda. La exministra acudiría arrancando la semana de pascua a la Registraduría para bajarse de su aspiración. Según fuentes de la campaña, el respaldo se concretó esta semana y se ultiman los detalles para hacer el anuncio.

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Noticias Caracol conoció en primicia que la senadora presentaría su renuncia a las elecciones la próxima semana de pascua. Según fuentes de la campaña de Iván Cepeda, las conversaciones con la exministra han avanzado por buen camino en los últimos días y finalmente se logró concretar su respaldo.

Desde la campaña del candidato la buscaron varias veces para convencerla teniendo en cuenta que la orden del candidato fue ir a buscar esos respaldos progresistas que se sumen a la campaña. Pese a que fuentes al interior de la campaña lo respaldan, la candidata presidencial aseguró en dialogo con Noticias Caracol que el tema está en conversación y definirá su respaldo la próxima semana.



López, senadora de izquierda del partido Esperanza Democrático, había presentado su candidatura junto con María Consuelo Del Río, exveedora distrital de Bogotá, como su fórmula vicepresidencial. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE) si la aspirante renuncia la próxima semana no tendría que pagar una multa.



Además, en el caso de que aún no se haya empezado la impresión de los tarjetones, su espacio, que es el segundo del tarjetón, se dejaría en blanco, como lo confirmó el registrador Hernán Penagos cuando presentó el tarjetón: “Se retiraría la imagen siempre y cuando no haya iniciado el proceso de producción de las tarjetas”.



Así quedó el tarjetón para las elecciones presidenciales

El próximo 31 de mayo Colombia vivirá una nueva jornada de elecciones presidenciales. La Registraduría Nacional del Estado Civil reveló cómo quedará el orden de los candidatos en el tarjetón, el cual será entregado una vez los ciudadanos pasen a sus puestos de votación. Sin el anuncio oficial de Clara López, todavía son 14 candidaturas presidenciales.

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En cada tarjetón aparecerá tanto la fotografía como el nombre del candidato presidencial y su fórmula. Hernán Penagos, registrador nacional, dijo que es muy importante que la ciudadanía conozca la tarjeta electoral y que solo se puede marcar una opción. “Es para que la gente se familiarice y reduzcamos la posibilidad de votos nulos”, añadió.

No obstante, añadió que pueden existir modificaciones en los nombres de las campañas o logotipos en algunos candidatos tras algunas decisiones del CNE, a quien le compete aprobar dichos logotipos.

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#LoÚltimo | Así quedó el tarjetón para las elecciones presidenciales del próximo domingo, 31 de mayo.



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*Con reportería de María Camila Roa, de Noticias Caracol

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